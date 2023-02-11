سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بجوائز «إكسبوجر»

الشارقة (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الفائزين بـ«جوائز إكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي والأفلام القصيرة» بنسختها السابعة في فئاتها العشر، والفائز بالمركز الأول على مستوى جوائز المهرجان، مساء أمس، في مركز «إكسبو الشارقة».

تكريم سموه شمل الفائزين بالجوائز من مختلف الفئات المشاركة في الجائزة، قام بعدها المصور العالمي راي ويلز بالتعليق على الأعمال الفائزة، موجهاً النصائح للفائزين لتطوير المهارات لديهم وتقديم مواد أكثر إبداعاً للمشاركة في المهرجانات والتجمعات التصويرية المقبلة، حيث يمتلك ويلز خبرةً كبيرةً في السرد القصصي البصري ولديه تجارب غنية عدة في اختيار الصور التي تعبر عن الجوهر.

واستقبلت نسخة 2022 - 2023 من جوائز إكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي والأفلام القصيرة التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أكثر من 17000 مشاركة من 180 دولة، في فئاتها كافة، وضمت لجنة التحكيم 41 خبيراً مستقلاً متخصصاً في هذا المجال.

«العملاق»

وحصد ماركو دانييلي كالاندرا من السويد جائزة المركز الأول على مستوى جوائز المهرجان عن صورة «العملاق»، التي التقطها بطائرة «الدرون»، وجسدت منظوره الفريد ودرجة إتقانه وتقنيته العالية ورؤيته الإبداعية، وحازت إعجاب لجنة التحكيم والمصورين والجمهور على حد سواء.

وفي فئة التصوير المعماري، فازت شاوتينغ يو من الصين بالمركز الأول عن صورة «المكتبة الأجمل على الإطلاق»، في حين حصل محمد المصري من الأردن على المركز الثاني عن صورة «ضحكة الجوكر».

«المرور العابر»

وحصد شياو بينغ لين من الصين الجائزة الأولى في فئة الحياة البرية التي ترعاها شركة «سوني» عن صورة «المرور العابر»، وكان المركز الثاني من نصيب ماتجاز كريفيك من سلوفينيا عن صورة «ناجين مع صديقها وراعيها زكاري موتاي».

وشهدت فئة البورتريه حصول ماريليس فينيو من النمسا على المركز الأول عن صورة «لأحد المحاربين القدامى»، وفوز زي يار لين من ميانمار بالمركز الثاني عن صورة «جميلة قبلية سوري»، أما في فئة الأفلام القصيرة، فقد نال أكبر شهبازي من إيران على الجائزة الأولى عن فيلم «كيفسان»، فيما حل علي رضا كازيميبور من كندا ثانياً عن فيلم «سن الذهب»، وتحظى هاتان الفئتان برعاية شركة «سوني».

حياة الشارع

وفي فئة موظفي حكومة الشارقة، فاز عبد الكريم أنجينتافيدي على المركز الأول عن صورة «كل مسارٍ هو خطٌ للحياة»، وحصل شاجهان مودين بيرومبوليبات على المركز الثاني عن صورة «المسار».

ونال نيكولاي شيغوليف من روسيا جائزة المركز الأول في فئة تصوير حياة الشارع عن صورة «وقتان متزامنان»، وفاز جايسون أو من هونغ كونغ على المركز الثاني عن صورة «التباعد الاجتماعي»، أما فئة تصوير المناظر الطبيعية فشهدت فوز أندريا رافناك من سلوفينيا بالمركز الأول عن صورة «قوام 01»، وحصول أليساندرو كانتاريلي من إيطاليا على المركز الثاني عن صورة «لافاريدو جلوريا»، وقدمت شركة «سامسونغ» الرعاية للمركز الأول لهاتين الفئتين.

«الكوكب الخارجي»

وفي فئة التصوير الصحفي، حصد أرتورو جيه رودريغيز بيريز من إسبانيا جائزة المركز الأول عن صورة «الكوكب الخارجي»، وذهبت جائزة المركز الثاني إلى لاتيتا فانكون من ألمانيا عن صورة «ميكولايف».

وشهدت فئة المصورين الصغار التي ترعاها شركة «كانون»، حصول جمال بزاري على الجائزة الأولى عن صورة «فايزان»، فيما حل جايسيلان موثوكومار في المركز الثاني عن صورة «صباح الخير».

وفي فئة التصوير الجوي بطائرة «الدرون»، حصد سلمان العنزي من المملكة العربية السعودية جائزة المركز الأول عن صورة «العالم يختفي»، ونال سيرجي أنوفرييف من روسيا على المركز الثاني عن صورة «مهرجان فونتاكا للتجديف الواقف».

منصة رائدة

واحتفت «جوائز إكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي والأفلام القصيرة» بالمواهب الإبداعية للمصورين الصحفيين وصناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، ليواصل مهرجان «إكسبوجر» تقديم منصة رائدة لهم ولكافة العاملين في مجال الفنون البصرية لعرض أعمالهم ورؤاهم الإبداعية ومهاراتهم التقنية، حيث يقدم الفائزون بالجوائز نموذجاً واضحاً وشهادةً حية على المواهب الرائدة في مجتمع التصوير الفوتوغرافي والأفلام، وعلى مواصلة المهرجان لدوره المحوري في إلهام وتحفيز الفن والإبداع في جميع أنحاء العالم.