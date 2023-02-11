«حجر الرحى» أفضل فيلم.. و«100 عبوة» أفضل إخراج

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أسدل الستار، مساء أمس، على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان «العين السينمائي» في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة الحيوانات بالعين، برعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، حيث تم توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، فقد حصد الفيلم الإماراتي الوثائقي «حجر الرحى» للمخرج ناصر الظاهري، جائزة أفضل فيلم ضمن مسابقة «الصقر الخليجي الطويل»، فيما حاز فيلم «100 عبوة» من إنتاج أناسي للإعلام جائزة أفضل إخراج، لمازن الخيرات، فيما تم منح شهادة تقدير لفيلم «منشل» للمخرج صالح كرامة.

«الصقر القصير»

وفي مسابقة «الصقر الخليجي القصير»، حاز «سهيل» للمخرجة خديجة القدسي، جائزة أفضل فيلم، ونال فيلم «تية الحمام» للمخرج جان البلوشي جائزة لجنة التحكيم.

وفاز في مسابقة «الصقر الإماراتي القصير»، فيلم «عزلة» للمخرج أحمد محمد الحبسي بجائزة أفضل فيلم، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «ليش سرير يدي في الصالة» للمخرجة سارة الهاشمي، وتم منح شهادتين تقدير لكل من «ما وراء سلمى» للمخرجتين مريم السركال وماريا السيد، وفيلم «الشقة» للمخرج بدر محمد.

«المقيمين والطلبة»

ونال «صوت الذكريات» للمخرج gargi Chakrabarti، جائزة أفضل فيلم في مسابقة «الصقر لأفلام المقيمين»، وحصد «نور عيني» للمخرجة ندى جاهد جائزة لجنة التحكيم، وتم منح شهادة تقدير لفيلم «إنعاش» للمخرج عمرو علي.

وفي مسابقة «الصقر لأفلام الطلبة» حصد فيلم «مساء الخير» للمخرج زياد جبر جائزة أفضل فيلم، فيما حصد فيلم «لغة الكوسبلاوي» جائزة لجنة التحكيم للمخرجة نورا محمد الحراز، وتم منح شهادة تقدير لفيلم «واقع حلمي» للمخرج محمد الشامسي.

نتائج مشرفة

بمناسبة ختام الدورة الخامسة من «العين السينمائي الدولي»، قال عامر سالمين المري، مؤسس ومدير عام المهرجان: «لا يسعني في هذه النسخة من مهرجان العين السينمائي الدولي، سوى أن أتقدم بالشكر على هذه المشاركات التي أكدت أَن حال السينما بخير، وأن المستقبل للشباب الواعد المستنير، وأن مثل هذا المهرجان أبرز رسالته بعد اكتسابه صفة الدولية، وأصبح مشاركاً بقوة في الواقع الفني في منطقتنا الخليجية والعربية، ومن ثم على المستوى الدولي المرموق».

وأضاف: «لقد خرجنا في هذه الدورة بنتائج مشرفة، شاهدنا وقائعها على شاشات المهرجان وفي أروقته، من عروض أفلام متنوعة ومختارة من مختلف أنحاء العالم التي استقطبها المهرجان في عرضها العالمي الأول، والحاصدة جوائز عالمية من مهرجانات ومحافل سينمائية دولية، إلى جانب إقامة ورش عمل وندوات ومحاضرات واتفاقيات سينمائية، أهمها: اتفاقية توقيع تعاون مشترك مع مهرجان (كازان السينمائي الدولي)».

سينما أفريقية

وأكد المري «العين السينمائي الدولي» حقق في دورته الحالية، العديد من الإنجازات التي تضاف إلى رصيده الثقافي والفني، ففي سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة، تم الاحتفاء بالسينما الأفريقية، واستقطب أهم الأفلام الأفريقية العالمية والتي عُرضت على شاشاته ليتعرف الآخر على ثقافة السينما الأفريقية العريقة، إلى جانب مشاركة عدد من أهم صناع السينما الأفريقية في الندوات الفنية والورش التفاعلية بالمهرجان.

وفي ختام كلمته، وجه المري شكره إلى «إيمج نيشن - أبوظبي» التي لعبت دوراً مهماً في التعاون الفني المشترك في إقامة ورشة سينمائية، والمشاركة ببعض الأفلام من إنتاجها التي عرضت ضمن المسابقات المختلفة من المهرجان، إلى جانب تقديم جوائز الصقر تحت رعايتها، حيث لم توفر جهداً في تقديم الدعم المتواصل الذي أسهم في إنجاح «العين السينمائي» في دورته الخامسة الدولية.

تعاون مثمر

قال عامر المري: شهد المهرجان للعام الثاني على التوالي، تعاوناً مثمراً مع مهرجان أبوظبي في مسابقة السيناريو غير المنفذ، باعتباره الشريك الثقافي الاستراتيجي، بالتعاون مع شركة سينما فيجين فيلمز، وتم تنفيذ وتحويل 3 أفلام ضمن المسابقة من الورق إلى الشاشة الذهبية لعرضها في المسابقة الرسمية «الصقر الإماراتي القصير»، وهذا يدل على أن المسابقة نجحت في تحقيق أهدافها بالكشف عن مواهب جديدة من شأنها خلق جيل جديد من الكتاب الإماراتيين، لإثراء المحتوى المحلي بموضوعات تقدم للسينما وتخلق حالة إبداعية.

«الصقر الدولي»

في «مسابقة الصقر الدولي»، فاز (Last film show)، بجائزة أفضل فيلم للمخرج Pan Nalin، ونال فيلم (Rebel) للمخرجين Adil El Arbi and Bilal Fallah، جائزة أفضل مخرج، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم (Saint Omer) للمخرج Alice Diop، وتم منح شهادة تقدير إلى فيلم (Tarlan) للمخرج Yulia Zakharova.