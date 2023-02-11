«اليوغا».. مفيدة لصحة القلب

القاهرة (الاتحاد)

توصل بحث حديث عن أن إضافة تمارين اليوغا إلى النظام الرياضي لمرضى ارتفاع ضغط الدم، يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل أكبر من التمارين الأخرى، مثل التمدد.

ووجد الباحثون في جامعة لافال الكندية، علاقة وثيقة بين اليوغا وصحة القلب بشكل مباشر، بعدما قاموا بقياس ضغط الدم للمرضى ومستوى الجلوكوز والدهون، في دراسة استمرت لمدة ثلاثة أشهر وشملت 60 شخصاً.

واكتشف الباحثون انخفاضاً في ضغط الدم بشكل أعلى لدى المرضى الذين يمارسون اليوغا، كما ساعدت أيضاً في تقليل معدل ضربات القلب السريعة، حيث لم تنحصر فوائدها على التمدد الذي تحدثه في العضلات.

ونقل موقع «India times» الهندي عن الباحث الرئيس بول بويرير، أن الدراسة تقدم دليلاً على أن خيار العلاج غير الدوائي يسهم في تقليل مخاطر القلب والأوعية الدموية، والتحكم في ضغط الدم.