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كرنفال التنكر

كرنفال التنكر
12 فبراير 2023 02:03

البندقية (أ ف ب)

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تحولت ساحة سان ماركس، في مدينة البندقية الإيطالية، إلى مسرح مفتوح يضج بالحيوية والحركة النشطة المكثفة، وطيف واسع من الألوان المبهجة التي ميزت أزياء تنكرية تقليدية ارتداها المحتفلون بعيد الكرنفال.
وانطلقت الاحتفالات هذا العام تحت شعار «خذ وقتك للحصول على الأصلي»، المستوحى من الأبراج الأثرية ورمزية بحيرة فينيسيا، وتستمر الفعاليات حتى 21 فبراير الحالي.
وأشاعت تحركات المحتفلين وأدائهم الجماعي لأهازيج من الفلكلور، جواً من البهجة في أرجاء المدينة، وحرص الجميع على توثيق المناسبة بهواتفهم.

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