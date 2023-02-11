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الكلاب تسرق أضواء أسبوع الموضة بنيويورك

الكلاب تسرق أضواء أسبوع الموضة بنيويورك
12 فبراير 2023 02:03

نيويورك (رويترز) 

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سرقت الكلاب الأضواء في عرض الأزياء الافتتاحي «فيربيبي» لمجموعة إيليسيان خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وجمع العرض بين المصممين وعارضات الأزياء والحيوانات في يوم للموضة وجمع التبرعات لمنظمات رعاية الحيوان. وشاركت عشر عارضات في الفعالية، وبرفقة كل واحدة منهن أحد الكلاب، والتي تم تصميم ملابس خاصة لها.
وقالت الدكتورة كريستينا رام، الرئيسة التنفيذية لشركة دي آر سي فينتشرز، الراعي الرئيس للحدث: «فكرنا طويلاً.. ماذا يمكن أن نفعل من أجل الحيوانات؟ وقررنا أن نعمل شيئاً على الأرض من أجل هذه المخلوقات.. فكان هذا العرض».

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