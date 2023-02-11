1.9 مليون إسترليني لـ«تان تان في أميركا»

لندن (د ب أ)

حققت لوحة فنية للكاتب البلجيكي هيرجيه، مؤلف روايات «تان تان»، رقماً قياسياً للوحة أصلية باللونين الأبيض والأسود، حيث تم بيعها في مزاد في لندن بأكثر 1.9 مليون إسترليني. واستخدمت اللوحة «تان تان في أميركا» التي رسمها هيرجيه عام 1942، في الطبعة الملونة لكتاب الرسوم الكارتونية البلجيكي الذي صدر عام 1946 ويحمل الاسم نفسه. وكان هذا الكتاب هو الجزء الثالث لسلسلة هيرجيه «مغامرات تان تان» والتي تدور حول صحفي بلجيكي وكلبه «سنوي»، يسافران معاً إلى الولايات المتحدة، حيث يقوم بتغطية أخبار الجريمة المنظمة في شيكاغو.