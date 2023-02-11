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نقل إمدادات غذائية إلى محطة الفضاء الدولية

محطة الفضاء الدولية
11 فبراير 2023 19:08

ذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم السبت، أن مركبة الشحن الروسية غير المأهولة "روسكوسموس بروجرس 83" وصلت إلى محطة الفضاء الدولية، بعد رحلة لمدة يومين.

وأطلقت المركبة الفضائية، أمس الأول الخميس، من كازاخستان.

وجلبت حوالي ثلاثة أطنان من الإمدادات، بما في ذلك غذاء وماء ووقود إلى الطاقم. وزود الطاقم، المكون من سبعة أشخاص، بالحساء واللحم والسمك بالإضافة إلى عصائر وحليب وشاي وقهوة. كانت هناك أيضاً فواكه مجففة وبسكويت ومكسرات.

بالإضافة إلى إمدادات الطاقم، جلبت المركبة الفضائية معدات جديدة لتجارب علمية.

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المصدر: د ب أ
محطة الفضاء الدولية
مركبة شحن
إمدادات
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