«إكسبوجر 2023» يستكشف صفوف إثيوبيا

الشارقة (الاتحاد)

صورة تستحضر الجمال والثراء الثقافي الذي يشتهر به وادي أومو في إثيوبيا، للمصور أحمد السيف، المشارك في الدورة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، حيث يوثق حياة السكان المحليين. ومن ذلك المشهد الملهم صف دراسي بدائي، حيث يتسلل الضوء الدافئ المتدفق عبر النافذة كرمز للمعرفة والعلم، مضيئاً وجوه المعلم والطلاب المنغمسين في العالم.جدران الطين المحيطة تذكرنا بالبساطة والخلود لطرق الحياة التقليدية، والتي لا تزال حية إلى حد كبير في هذه الزاوية من العالم. الصورة تجسد بحق جوهر وادي أومو والثقافة المذهلة التي تزدهر هناك، وتصطحبنا إلى قوة التصوير الفوتوغرافي في الحفاظ على الجمال والتنوع في عالمنا المليء بالمشاهد الملهمة، وأهمية الحفاظ على الثقافة ودعم التنوع التراثي في المجتمع العالمي.