الأميركي غريغ غورمان: «إكسبوجر» حدث عظيم

الشارقة (الاتحاد)

اعتلى المصور الأميركي غريغ غورمان، الأكثر شهرةً في مجال تصوير البورتريه، منصة المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023»، وسط حضور لافت، واستهلّ صاحب الصور الشهيرة لآل باتشينو وصوفيا لورين، حواره الملهم بعنوان «لستُ أنا المحور»، بالثناء والشكر للحضور، قائلاً: «أنا سعيد جداً بوجودي في الشارقة، هذا المهرجان حدث عظيم، عليكم أن تستمتعوا به جيداً».بدأ غورمان حديثه باستعادة ذكريات حياته المهنية التي قضاها متجولاً في مختلف الاستوديوهات والمدن والمواقع التي التقط فيها صوره الشهيرة، واختار غورمان أن يعرض مجموعة من صوره واستحضار الماضي عبر سرد حيثيات التقاطها بشكل مختصر.

وكانت أولى صوره لعازف الجيتار المشهور جيمي هندريكس، حيث أخبر غورمان الجمهور أنه في العام 1968 قام باستعارة إحدى الكاميرات ليصور صديقه المقرب هندريكس وهو يلعب على جيتاره الكهربائي في إحدى حفلاته آنذاك. وعندما خرجت الصورة من معمل التحميض ورآها غورمان دُهشَ، وقرر أن هذه هي حياته التي سيعيشها، بعدها قام بدراسة فن التصوير بجامعة كانساس في الولايات المتحدة الأميركية، وانطلقت مسيرته في عوالم العدسات ومعامل التحميض والإضاءات والظلال.

وتعد معظم الصور التي قام غورمان بعرضها والحديث عنها من محتويات كتابه الذي حمل عنوان الخطاب الملهم It's not about me، وهو كتاب يغطي مسيرة 50 عاماً من حياة غريغ غورمان المهنية، وكل الصور التي تضمنها الكتاب تنشر لأول مرة، واختارها غورمان بعناية فائقة، على حد وصفه.

وقال في معرض حديثه عن الكتاب: «حين كان عمري واحداً وسبعين عاماً لم يكن لدي الكثير لأفعله، فرجعت لخمسين عاماً من التقاط الصور، وقررت أن أقدمها إلى الجمهور من وجهة نظر مختلفة». وتابع: «في سبعينيات القرن الماضي بدأت أركز على الظلال والمناطق الداكنة، كنت أنزعج حين أشاهد صوري المضاءة بشكل مفرط، وكان عليّ أن أعيد النظر في أشياء كثيرة، وبدأ أسلوبي يتغير».

وعرض غورمان عشرات الصور الإبداعية لفنانين أحبهم الجمهور كثيراً مثل كيرك دوغلاس، وروبرت ريدفورد، ومارلون براندو، وصوفيا لورين، وإليزابيث تايلور، وآل باتشينو، وديان لين، وليوناردو دي كابريو، وشارون ستون، ومايكل جاكسون، وبراد بيت، وروبرت دي نيرو، ومارينا أبراموفيتش، وبالتأكيد صورته الأكثر شهرة للفنان الأميركي آندي وارهول.