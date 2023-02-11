الأحد 12 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الأميركي غريغ غورمان: «إكسبوجر» حدث عظيم

الأميركي غريغ غورمان: «إكسبوجر» حدث عظيم
11 فبراير 2023 14:49

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
ناجلسمان يطالب بالتطوير
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"

اعتلى المصور الأميركي غريغ غورمان، الأكثر شهرةً في مجال تصوير البورتريه، منصة المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023»، وسط حضور لافت، واستهلّ صاحب الصور الشهيرة لآل باتشينو وصوفيا لورين، حواره الملهم بعنوان «لستُ أنا المحور»، بالثناء والشكر للحضور، قائلاً: «أنا سعيد جداً بوجودي في الشارقة، هذا المهرجان حدث عظيم، عليكم أن تستمتعوا به جيداً».بدأ غورمان حديثه باستعادة ذكريات حياته المهنية التي قضاها متجولاً في مختلف الاستوديوهات والمدن والمواقع التي التقط فيها صوره الشهيرة، واختار غورمان أن يعرض مجموعة من صوره واستحضار الماضي عبر سرد حيثيات التقاطها بشكل مختصر.
وكانت أولى صوره لعازف الجيتار المشهور جيمي هندريكس، حيث أخبر غورمان الجمهور أنه في العام 1968 قام باستعارة إحدى الكاميرات ليصور صديقه المقرب هندريكس وهو يلعب على جيتاره الكهربائي في إحدى حفلاته آنذاك. وعندما خرجت الصورة من معمل التحميض ورآها غورمان دُهشَ، وقرر أن هذه هي حياته التي سيعيشها، بعدها قام بدراسة فن التصوير بجامعة كانساس في الولايات المتحدة الأميركية، وانطلقت مسيرته في عوالم العدسات ومعامل التحميض والإضاءات والظلال.
وتعد معظم الصور التي قام غورمان بعرضها والحديث عنها من محتويات كتابه الذي حمل عنوان الخطاب الملهم It's not about me، وهو كتاب يغطي مسيرة 50 عاماً من حياة غريغ غورمان المهنية، وكل الصور التي تضمنها الكتاب تنشر لأول مرة، واختارها غورمان بعناية فائقة، على حد وصفه.
وقال في معرض حديثه عن الكتاب: «حين كان عمري واحداً وسبعين عاماً لم يكن لدي الكثير لأفعله، فرجعت لخمسين عاماً من التقاط الصور، وقررت أن أقدمها إلى الجمهور من وجهة نظر مختلفة». وتابع: «في سبعينيات القرن الماضي بدأت أركز على الظلال والمناطق الداكنة، كنت أنزعج حين أشاهد صوري المضاءة بشكل مفرط، وكان عليّ أن أعيد النظر في أشياء كثيرة، وبدأ أسلوبي يتغير».
وعرض غورمان عشرات الصور الإبداعية لفنانين أحبهم الجمهور كثيراً مثل كيرك دوغلاس، وروبرت ريدفورد، ومارلون براندو، وصوفيا لورين، وإليزابيث تايلور، وآل باتشينو، وديان لين، وليوناردو دي كابريو، وشارون ستون، ومايكل جاكسون، وبراد بيت، وروبرت دي نيرو، ومارينا أبراموفيتش، وبالتأكيد صورته الأكثر شهرة للفنان الأميركي آندي وارهول.

آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
ناجلسمان يطالب بالتطوير
الرياضي
ناجلسمان يطالب بالتطوير
اليوم 15:54
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
دنيا
جزيرة السعديات.. وجهة الاحتفال بـ"الفالنتاين"
اليوم 15:21
تيم سميث: 90% من وقت المصور يمضيه بانتظار لحظة
دنيا
تيم سميث: 90% من وقت المصور يمضيه بانتظار لحظة
اليوم 15:07
الفردان يفض الشراكة مع ديوب!
الرياضي
الفردان يفض الشراكة مع ديوب!
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©