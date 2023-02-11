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جيه توماس لوبيز: صور البورتريه الأكثر تعبيراً

جيه توماس لوبيز: صور البورتريه الأكثر تعبيراً
11 فبراير 2023 14:42

الشارقة (الاتحاد) 

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أكد جيه توماس لوبيز، أستاذ الفنون ومصور الفنون الجميلة، أن صور البورتريه تظل الأكثر قدرة على إظهار مشاعر الوجوه، وعلى التعبير عن محطات من تاريخ المجتمعات المعاصرة، ولفت إلى أن لوحة الموناليزا الشهيرة التي رسمها دافنشي لزوجة أحد التجار الأثرياء كانت نموذجاً ألهم المصورين الذين تركزت أعمالهم الفوتوغرافية حول فن البورتريه.جاء ذلك في حديثه أمام جمهور النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، في الجلسة التي نظمها المهرجان في اليوم الثاني بعنوان «تصوير البورتريه: من، وأين، ومتى، ولماذا؟»، ركز فيها ضيف الجلسة على تحليل مجموعة من صور البورتريه في سياق سرده لتاريخ هذا اللون وأهميته وقيمته بالنسبة لمجتمع المصورين وجمهور فن الصورة.
وأشار إلى أن كل بورتريه قادر على أن يجيب من خلال ملامح الوجه عن الأسئلة التي في ذهن المتلقي، وتجعله عندما يقف أمام الصورة يكوّن انطباعاً بشأنها ويعرف ما إذا كانت تعكس لحظات سعيدة أو حزينة، أو تعبّر عن واقع المجتمع والأوضاع الاقتصادية في المرحلة التي التقطت فيها.
وخلال حديثه عن تطور تاريخ صور البورتريه عرض ضيف المهرجان الذي يستمر في «إكسبو الشارقة» حتى 15 فبراير الجاري، مجموعة من أشهر رسوم البورتريه الذاتية، بينها لوحتان رسمهما الفنان الهولندي الشهير رامبرنت لنفسه، تجعل المتلقي يخرج بانطباع مختلف حول ملامح وجه الفنان في كل لوحة.
وكشف المصور جيه توماس لوبيز أن عالم الرياضيات الإنجليزي جون هارشل كان أول من صاغ مفردة فوتوغرافيا، وأن المصورين أدركوا منذ وقت مبكر أهمية صور البورتريه ودورها في تخليد ملامح الشخصيات، وبقدر ما ساعد البورتريه في بداية القرن العشرين على التغيير، ورغم استغلال توظيف صور الوجوه بكثرة في الإعلانات التجارية، إلا أن البورتريه حافظ على قيمته ومكانته.
وأوضح أن فن البورتريه يجعل الصور حاملة أفكار ومعبرة عن كل مرحلة تاريخية، كما تعزز الحس الإنساني المشترك والتعاطف مع المجتمعات في الأزمات، وختم حديثه بالإشارة إلى قوة البورتريه في الصحافة واستخدامه بكثافة على أغلفة المجلات الأكثر شهرة، نتيجة للوعي بقدرة مصوري الوجوه على نقل المشاعر والانطباعات التي تخاطب الجمهور وتقول كل شيء بصمت من خلال الصورة.

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