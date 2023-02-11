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«إكسبوجر 2023» رحلة عالمية داخل عدسة الكاميرا

«إكسبوجر 2023» رحلة عالمية داخل عدسة الكاميرا
11 فبراير 2023 14:40

الشارقة (الاتحاد) 

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ما إن يدخل الزائر لفعاليات «إكسبوجر» من بوابته الرئيسة التي تظهر على شكل عدسة كاميرا، حتى يجد نفسه أمام عالم ساحر من الصور الفوتوغرافية، فإن أول ما يستقبله ممر أشبه بنفق علقت على جدرانه صور تجريدية لفنان صوّر تأثير اشتغال الفضة، لتبدأ من هناك رحلته مع العام 1794، وصور لأكثر من 100 مصوّر عالمي، متنوعة بين قضايا إنسانية وصحفية وبيئية وفنية، وتتوزع باحترافية عالية في معارض فردية وأخرى جماعية.خريطة المهرجان، الذي يتواصل حتى 15 فبراير الجاري في «مركز إكسبو الشارقة»، تتيح للزوار التجول بين المعارض والوصول إلى فئة الصور التي يفضلونها تحت سقف واحد، مثل تصوير البورتريه وتصوير السيارات وتصوير الحشرات والأسماك والكائنات البحرية، وتصوير الحيوانات في الرحلات البرية والمغامرات في الغابات، وسواها من صور الطبيعة، إضافة إلى صور شوارع وأحداث من مدن العالم، ما يعزز لدى الجمهور حب التصوير واستكشاف إمكانياته في توثيق اللحظات والأمكنة والوجوه.
وللمهتمين بالتصوير الاحترافي وتأمل المهارات التي تظهر في الأعمال الفوتوغرافية التي تحصد أشهر الجوائز، يوفر المهرجان أقساماً للصور الفائزة في عدد من مسابقات التصوير العالمية، تضم مجموعة صور من مسابقات المصورين الصحفيين إلى جانب الصور الفائزة بجوائز «إكسبوجر» في دورته الماضية والصور التي ترشحت لجوائز المهرجان.
ولمن يتابعون أعمال كبار المصورين المحترفين والمشاهير الذين أمضوا عقوداً من أعمارهم خلف العدسات، وأنجزوا أرشيفاً هائلاً من الصور التي تروي محطات متنوعة في مسيرتهم الفنية، يجد زوار المهرجان معارض مختلفة يستكشفون من خلالها تجارب الفنانين الذين يرحلون بهم عبر الصورة إلى مختلف أنحاء العالم.

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