«سبيس إكس» تختبر صاروخ «ما بعد القمر»

أبوظبي (وكالات)

اتخذت شركة «سبيس إكس» خطوة واسعة على طريق المستقبل، بعد تنفيذها اختباراً أرضياً ناجحاً لمحركات أقوى صاروخ فضائي على الإطلاق. وأجرت الشركة التي أسسها إيلون ماسك، في قاعدة سبيس إكس بولاية تكساس الأميركية، ما يُعرف باختبار «النار الساكن» للصاروخ «سوبر هيفي» المصمم لإرسال رواد فضاء إلى القمر وما بعده، وتسمح إمكانات الصاروخ بحمل مركبة ستار شيب من الجيل الثاني إلى المدار قبل العودة إلى الأرض.

وأثناء الاختبار، أوقف المختصون محركاً، فيما توقف آخر من نفسه، وقال ماسك إن 31 محركاً من أصل 33 ستكون كافية للوصول إلى المدار.