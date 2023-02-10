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«سبيس إكس» تختبر صاروخ «ما بعد القمر»

«سبيس إكس» تختبر صاروخ «ما بعد القمر»
11 فبراير 2023 01:54

أبوظبي (وكالات)

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اتخذت شركة «سبيس إكس» خطوة واسعة على طريق المستقبل، بعد تنفيذها اختباراً أرضياً ناجحاً لمحركات أقوى صاروخ فضائي على الإطلاق. وأجرت الشركة التي أسسها إيلون ماسك، في قاعدة سبيس إكس بولاية تكساس الأميركية، ما يُعرف باختبار «النار الساكن» للصاروخ «سوبر هيفي» المصمم لإرسال رواد فضاء إلى القمر وما بعده، وتسمح إمكانات الصاروخ بحمل مركبة ستار شيب من الجيل الثاني إلى المدار قبل العودة إلى الأرض.
وأثناء الاختبار، أوقف المختصون محركاً، فيما توقف آخر من نفسه، وقال ماسك إن 31 محركاً من أصل 33 ستكون كافية للوصول إلى المدار.

سبيس إكس
شركة سبيس إكس
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