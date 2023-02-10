الثلوج تعطل طائرات وقطارات اليابان

طوكيو (رويترز)

تسببت ثلوج كثيفة تساقطت على معظم أنحاء اليابان في إلغاء 100 رحلة جوية وإغلاق عشرات الطرق، وتعطيل خدمات السكك الحديدية.

وألغت شركات جوية محلية، بينها «إيه.إن.إيه» والخطوط الجوية اليابانية وغيرهما، 100 رحلة جوية إجمالاً بسبب الثلوج حتى ظهر أمس، بحسب وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

وذكرت الوزارة أيضاً أن الخدمات على أكثر من 12 مساراً للقطارات في وسط اليابان وشرقها توقفت.

وأضافت أن أجزاء من 31 طريقاً سريعاً أُغلقت وسط اليابان وشرقها، بينما أُغلق 54 مخرجاً بالطرق السريعة الرئيسة في وسط طوكيو.