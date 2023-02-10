السبت 11 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الثلوج تعطل طائرات وقطارات اليابان

الثلوج تعطل طائرات وقطارات اليابان
11 فبراير 2023 01:55

طوكيو (رويترز) 

تسببت ثلوج كثيفة تساقطت على معظم أنحاء اليابان في إلغاء 100 رحلة جوية وإغلاق عشرات الطرق، وتعطيل خدمات السكك الحديدية.

وألغت شركات جوية محلية، بينها «إيه.إن.إيه» والخطوط الجوية اليابانية وغيرهما، 100 رحلة جوية إجمالاً بسبب الثلوج حتى ظهر أمس، بحسب وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

أخبار ذات صلة
العور يبحث تعزيز التعاون مع السفير الياباني
اليابان ترسل مساعدات طارئة إلى سوريا في أعقاب الزلازل الكبيرة

وذكرت الوزارة أيضاً أن الخدمات على أكثر من 12 مساراً للقطارات في وسط اليابان وشرقها توقفت.

وأضافت أن أجزاء من 31 طريقاً سريعاً أُغلقت وسط اليابان وشرقها، بينما أُغلق 54 مخرجاً بالطرق السريعة الرئيسة في وسط طوكيو.

الثلوج
تساقط الثلوج
اليابان
السكك الحديدية
الخطوط الجوية اليابانية
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
الرياضي
كاراجر: هذا الأمر غير مقبول
اليوم 02:30
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بتحديث استراتيجية مكافحة الإرهاب
اليوم 02:02
جهود حثيثة لإنقاذ مزيد من العالقين تحت الأنقاض في سوريا وتركيا
عربي ودولي
سوريا وتركيا.. بصيص أمل وسط الأنقاض
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©