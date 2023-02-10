صور.. رسالة مؤثرة من طفلة سورية قبل موتها تحت الأنقاض
ناصر الوكاع يحمل الرسالة التي كتبت طفلته من تحت الأنقاض
10 فبراير 2023 22:11
عثرت فرق الإنقاذ على رسالة مؤثرة كتبتها طفلة سورية من تحت الأنقاض لأبيها قبل موتها في الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا الاثنين.
مثل آلاف المنازل، انهار المنزل الذي كان يعيش فيه ناصر الوكاع وأسرته في قرية جنديرس بشمال غرب سوريا، مما أدى إلى وفاة زوجته ومعظم أبنائه.
بعد وقوع الزلزال، طلب الوكاع المساعدة لإنقاذ أبنائه، وعلم أن ولديه فيصل ومحسن قد لقيا حتفهما.
وعُثر على جثتي الابنة الكبرى هبة وأختها الصغيرة إسراء. كانت هبة ميتة وفي حجرها شقيقتها الصغيرة ميتة أيضا. وعُثر على جثة شقيقة أخرى هي سميحة بالقرب منهما.
حمل الوكاع معه قصاصة من الورق كتبتها ابنته الكبرى هبة بخط يديها في دفتر عثر عليه مدفونا تحت الأنقاض. وبخط أنيق، كتبت هبة "اللهم إني أستودعك أغلى ما أملك، فاحفظه لي. أنت في حفظ الله وفي قلبي أنا، أبو فيصل (كنية أبيها)".
تمكن رجال الإنقاذ من إخراج اثنين من أبنائه من تحت أنقاض المنزل خلال الليل. وأظهرت لقطات مصورة الطفلين مصابين بكدمات ويغطيهما الغبار. كما نجا طفل آخر، لكن زوجته وخمسة من أبنائه على الأقل لاقوا حتفهم.
وجلس الوكاع وسط الأنقاض والكتل الخرسانية ينعي زوجته وبقية أبنائه محتضنا ملابس أحد المتوفين.
وبدأ يتمتم بأسماء أبنائه ذكورا وإناثا دون أن يذكر عددهم بالتحديد في حالة من اليأس والارتباك.
وقال الوكاع "ارتج البيت. نحن متعودين يعني. متعودين ضرب الطيارة، متعودين ضربة صاروخ، ينزل عليك برميل. نحن متعودين عليها. لكن زلزال يعني، هذا أمر الله".
وأضاف "طلعت قولت يا رب بس اترك لي واحد. بدي واحد بس من هالولاد".
وأودى الزلزال، الذي بلغت قوته 7,8 على مقياس ريختر، بحياة أكثر من 22 ألفا، معظمهم في تركيا، بما في ذلك أكثر من 3000 في سوريا.
وفي وقت لاحق، وقف الوكاع في ذهول أثناء دفن أحد أبنائه في مقبرة جماعية تضم الكثير من جثث ضحايا الكارثة.