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رحيل المخرج الإسباني الشهير سورا عن 91 عاماً

المخرج الإسباني كارلوس سورا
10 فبراير 2023 21:00

توفي، اليوم الجمعة عن 91 عاماً، المخرج الإسباني كارلوس سورا، أحد أشهر الأسماء في السينما الأوروبية والمعروف عالمياً بأعماله النقدية لحكم الديكتاتور فرانكو منذ ستينيات القرن الماضي، على ما أعلنت الأكاديمية الإسبانية للسينما.

وكتبت الأكاديمية عبر تويتر أنها "ببالغ الأسى، تنعى وفاة كارلوس سورا (...) أحد أهم السينمائيين في تاريخ السينما الإسبانية، إثر وفاته اليوم في منزله عن 91 عاماً، محاطاً بأحبائه".

كان مقرراً أن يتسلم سورا، غداً السبت، جائزة "غويا فخرية" خلال حفلة توزيع هذه المكافآت التي تُوصف بـ"الأوسكار الإسبانية" وتستضيفها هذه السنة مدينة إشبيلية في جنوب البلاد.

طُرح آخر أفلامه بعنوان "لاس بارييس هابلان" ("الجدران تتكلم") قبل أسبوع، "في دليل على نشاطه بلا كلل وحبه للعمل حتى الرمق الأخير"، وفق الأكاديمية.

في رصيد المخرج حوالي خمسين فيلماً، وقد وُصف أسلوبه بأنه يجمع بين الشاعرية والمنحى التوثيقي، كما كان يركز في الكثير من أعماله على مصير الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

في عام 1975، حاز أحد أفلامه على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان "كان" السينمائي بفرنسا ورُشح لنيل جائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي.

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المصدر: رويترز
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