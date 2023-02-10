100 طالب يشاركون في ورش "إكسبوجر 2023"

الشارقة (الاتحاد)

شارك أكثر من 100 طالب من هواة وعشاق التصوير بأكثر من 30 ورشة عمل، قدّمها نخبة من الخبراء في الأيام الأولى من فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2023"، المُقامة حالياً في "مركز إكسبو الشارقة" حتى 15 فبراير الجاري، حيث تعرّف المشاركون على عدد من التقنيات والطرق والوسائل التي تنمي مهاراتهم في التصوير بمختلف أنواعه ومجالاته التجارية والفنية والسينمائية.واستهدفت ورش المهرجان، جمهوراً من مختلف الفئات والمستويات، حيث عرّفت المبتدئين من هواة التصوير على أساسيات هذا الفن، بما يمكنهم من بدء مسيرتهم المهنية في هذا المجال، وكشفت للمصورين من المستوى المتوسط أسرار تصوير الشارع، والبورتريه، والفنون الجميلة، وتصوير الطبيعة وسواها. ونقل المصورون المحترفون تجاربهم القيمة التي تضمنت معلومات حول تصوير الأفلام والقصص البصرية في مجال الإعلام والإعلان وغيرها من المجالات، لتعزيز مهارات المشاركين من الإمارات والعالم. وإلى جانب هذه الورش العملية التي تصقل المهارات الفنية والتقنية للمشاركين، تتواصل الفعاليات التعليمية من خلال جلسات النقاش الجماعية، وجلسات تقييم السير الفنية التي تجمع ألمع المختصين بصناعة التصوير تحت سقف واحد في إمارة الشارقة، لتقديم دروس نظرية قيمة تثري معارف المشاركين وتوسع آفاقهم الإبداعية. وقبل انطلاق المهرجان، نفذت تذاكر جلسات النقاش الجماعية التي تنوعت بين التنقل في المناطق شديدة الخطورة، واستخدام التصوير كوسيلة للتعافي، وبين مشاركة رؤى متخصصة حول مشاريع تصوير البيئة طويلة المدى، وكيفية حماية أرشيفات الصور. وتشهد جلسات تقييم السير الفنية مشاركة المصورة الصحفية والمستشارة ورئيسة التحرير السابقة في وكالة فرانس برس، ماريا مان، ومصور مجلة ناشيونال جيوغرافيك الحاصل على جائزة بوليتزر مرتين محمد محيسن، وكاثي موران، من الرابطة العالمية لمصوري الحفاظ على البيئة، وآيدان سوليفان، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "فيرباتيم"، وغيرهم من الخبراء العالميين. وأشرف هؤلاء الخبراء من قادة الصناعة على تقييم عشرات السير الفنية للزوار الذين حصلوا على ملاحظات وتوجيهات ونصائح متخصصة حول سبل الارتقاء بأعمالهم بما يضمن صناعة التغيير الإيجابي المنشود في العالم من خلال مهنة التصوير.

