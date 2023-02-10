ماكسيميليان جاور: المصور قادر على منح الثقة

الشارقة (الاتحاد)

استضافت فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2023" على "منصة X" المصور العالمي ماكسيميليان جاور في جلسة حوارية بعنوان "الخفايا النفسية الكامنة وراء الصورة"، وتناول فيها قدرة المصور وتأثيره على تعزيز ثقة الناس بأنفسهم ودعوتهم إلى اكتشاف مواطن الجمال والقوة فيهم.وعرض جاور، خلال المهرجان الذي يتواصل في مركز اكسبو الشارقة حتى 15 فبراير الجاري، مجموعة متنوعة من الصور التي التقطها في بلدان وأماكن مختلفة، ومنها صور العمال في زامبيا، والحِرفيات في مدينة دبا الحصن بالشارقة. وأثرى تجربة الحضور بمعارفه وخبراته حول الأساليب والتقنيات التي اتبعها في كل مشروع من مشاريعه حتى يجعل الأشخاص الذين يصورهم يشعرون بالراحة أمام الكاميرا.

وقدّم المصور العالمي مثالاً حيّاً على المنصة، حيث دعا أحد المتطوعين ليقف أمام الكاميرا، موضحاً للجمهور أهم الأساليب التي يستخدمها من أجل تخفيف توتر الشخص الذي يصوره عبر القيام بمجموعة من الإيماءات المضحكة أو تشجيعه على استرجاع ذكريات سعيدة. وأضاف: عاد إليّ الكثير من الأشخاص الذين صورتهم ليشكروني، وأخبروني أن تلك التجربة قد عززت ثقتهم بأنفسهم، الأمر الذي دفعهم إلى استكشاف طرق جديدة في حياتهم وبدء مشاريعهم الخاصة. واختتم جاور الجلسة بكلمات حثّ من خلالها المصورين الحاضرين بين الجمهور على إيجاد نهجهم الخاص والارتقاء به بما يتناسب مع اهتماماتهم وشغفهم.

يُشار إلى أن "المنصة X" تستضيف، طوال مدة المهرجان مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والنقاشية والمعارض الإبداعية والفعاليات وأحدث المنتجات، بهدف إثراء تجربة زوار المهرجان من خلال استعراض مجموعة من أفضل الصور، إلى جانب باقة متكاملة من الفعاليات التي تمزج بين التعليم والترفيه.