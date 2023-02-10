"نفسيون" يشاركون في "لقافلة الوردية" دعماً لمرضى السرطان

أبوظبي (الاتحاد)

لعقد من الزمن، ظلت "مسيرة فرسان القافلة الوردية"، الحملة الوطنية الناشطة في مكافحة سرطان الثدي، والتي أكملت آخر مسارات دورتها الـ11 في أبوظبي اليوم، حدثاً بارزاً في الدولة، ولاسيما مع قدرتها المتزايدة في جذب دعم ومشاركة واسعة من الأفراد والمنظمات على حد سواء.

وتأثرت "القافلة الوردية" بصورة كبيرة في فعالياتها بالتقاليد العريقة لدولة الإمارات وأهلها، حيث يجسد فرسانها وجولات الخيالة في الشوارع على مدار أسبوع كامل، التراث الثقافي للبلاد والمتجسد في قيم الفروسية، حتى باتت جاذبة بقضيتها النبيلة، لطيف متنوع من المهتمين، سواءً من اختصاصيي الصحة العامة، والناشطين في العمل الأهلي من المتطوعين، أو حتى المهتمين برياضات الفروسية والخيول بصورة عامة.

ومن هؤلاء المهتمين الذين شاركوا مع فعاليات "القافلة الوردية" لهذا العام، الاختصاصية الألمانية كريستينا مارز، وهي معالجة نفسية متخصصة في "اضطراب الصدمة" ومبتكرة "طريقة مارز" في الاستشفاء النفسي بالاستعانة بالخيول، والتي انضمت إلى مسيرة الفرسان في رأس الخيمة يوم الخميس، للمشاركة على متن أحد الجياد في فعالية التوعية بسرطان الثدي والتعريف بأهمية الفحص المنتظم والمبكر عنه.

وقالت مارز إن استخدام الخيول للتوعية الصحية فكرة رائعة لجذب السكان والزوار، ولاسيما في المجتمعات التي تعتبر الفروسية جزءاً من تراثها، مضيفة: أنا من المؤمنات بقدرة الخيول على مساعدة مرضى السرطان وعائلاتهم الذين يحتاجون إلى دعم معنوي، ودائماً أنصح مرضى السرطان بالتعامل مع الخيول، لأنها كائنات شديدة الحساسية قادرة على فهم مشاعر البشر، والتعامل مع الخيول قد يكون بمثابة عامل للتهدئة يساعد في التغلب على التحديات الصعبة التي يمروا بها المرضى أثناء العلاج.

وانضمت لمارز شريكتها مونيكا كوبيك، التي انتقلت للعيش في الإمارات منذ 16 عاماً، والعمل مع أكبر الأندية المتخصصة في الفروسية، قبل أن تساهم في تأسيس مركز "فيل كويست" للتدريب بالاستعانة بالخيول. وقالت: يمكن للخيول مساعدة الأفراد على فهم الكثير عن أنفسهم، فعندما يشعر مرضى السرطان أو حتى أفراد أسرهم بالحزن والانكسار، فإن ما يمرون به من مصاعب نفسية ينعكس بوضوح على لغة أجسادهم، الأمر الذي يمكن للخيول الانتباه له والشعور به عند أول تفاعل مع المريض، لهذا فإن التفاعل مع الخيول للتخلص من المشاعر السلبية يعد شكلاً من أشكال العلاج والدعم النفسي الذي يحتاجه كل مرضى السرطان. وأكدت على القدرة الكبيرة للحصان على إيجاد ارتباط شعوري مع الإنسان من دون أن ينطق بكلمة واحدة.

وكان الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والدكتورة منى العيان مدير مستشفى صقر، على رأس المستقبلين للمسيرة مع وصولها للإمارة صباحاً، وبعدها، تجول الفرسان في شوارع رأس الخيمة، حيث ترجل الفرسان عند لالتقاط الصور التذكارية في أجواء من التفاؤل. وأعلنت كريستينا ومونيكا عن مساهمة مركز "فيل كويست" بـ5 جلسات مجانية لمرضى السرطان وأفراد أسرهم، دعماً لجهود "القافلة الوردية".

وانطلقت "مسيرة فرسان القافلة الوردية" في المسار الأخير من دورتها الـ11 في أبوظبي، من مواقف "واحة الكرامة"، مروراً بجامع الشيخ زايد الكبير، ومن ثم مستشفى "هيلث بوينت"، وهو جزء من مبادلة للرعاية الصحية، فيما أقيم حفل اختتام المسيرة في جزيرة الحديريات.