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حديقة "أم الإمارات" تستضيف عروض الحيوانات

حديقة "أم الإمارات" تستضيف عروض الحيوانات
10 فبراير 2023 19:49

أبوظبي (الاتحاد) 

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تستضيف حديقة "أم الإمارات" بالتعاون مع حديقة العين للحيوانات عروضاً مؤقتة جديدة للحيوانات لتقدم للزوار فرصة مشاهدة مجموعة مميزة من الطيور الجارحة والثعابين والزواحف وسواها، ستتاح الفرصة للاقتراب والتفاعل والتقاط الصور معها.وسيتمكن الزوار من مشاهدة عدد من الطيور الجارحة والتعرف على هذه المخلوقات وخصائصها الرائعة. ويمكن لعشاق الزواحف مقابلة بعض منها، ومعرفة المزيد عن عالم الثعابين، غداً السبت 11 فبراير من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 6:30 مساءً. كما ستتاح الفرصة للزوار لمشاهدة هذه الحيوانات المميزة مرة أخرى في نهاية الأسبوع يومي 17 و18 فبراير في الوقت نفسه، إلى جانب لقاء طائر الببغاء.
وتُعتبر حظيرة الحيوانات، من بين المعالم والمرافق الترفيهية والعائلية المختلفة التي تحتضنها حديقة "أم الإمارات"، والتي تتم إدارتها وتشغيلها بالتعاون مع حديقة العين للحيوانات، وتحتوي عدداً من الحيوانات المحبوبة مثل الماعز والمهر والأرانب والسلاحف والإبل وطيور الإيمو (النعام الأسترالي). ويمكن للزوار أيضاً المشاركة في تجارب إطعام الحيوانات، أو ركوب الجمل أو المهر. وتفتح حديقة "أم الإمارات" أبوابها يومياً أمام الزوار من الساعة 8:00 صباحاً وحتى منتصف الليل.

حديقة أم الإمارات
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