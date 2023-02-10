كيف يخاطر المصور ليكون «الشاهد الموثوق»؟

الشارقة (الاتحاد) كشف نخبة من كبار المصورين العالميين خلال جلسة حوارية في النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023»، كواليس عمل المصور الصحفي والمخاطر والتحديات التي تواجهه. وشاركوا عدداً من تجاربهم الشخصية التي تركت أثراً على حياتهم، وعرضوا مجموعة من الصور التي التقطوها في مناطق النزاعات في العراق واليمن وسوريا وأفغانستان والصومال وكوسوفو، وتعرضهم لرصاص القناصة والقصف وشظايا القنابل، واستحضروا ذكرى الأصدقاء والزملاء الذين فقدوا حياتهم، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 2.188 صحفياً فقدوا حياتهم منذ العام 1992 حتى اليوم. وجمعت الجلسة، التي جاءت بعنوان «الشاهد الموثوق»، كلاً من جايلز كلارك وجودي كوب ومحمد محيسن وراي ويلز وتومي ترينشارد، وأدارها آيدان سوليفان، حيث ناقشوا خمسة محاور رئيسة شملت أهمية التصوير الصحفي، والحالة الراهنة لصناعة التصوير الصحفي والدعم المقدم لها، وتقييم المخاطر، والالتزامات الأخلاقية في التصوير الصحفي، وتداعياته على الحياة الشخصية للمصورين. وحول أهمية التصوير الصحفي، أجمع المتحدثون أن المصورين الصحفيين يلعبون دوراً أساسياً في توثيق الجوانب المظلمة من العالم وجذب الانتباه إليها، ويخاطرون بسلامتهم لتوثيق الحقيقة وإظهارها للعالم من خلال القصص المهمة التي يغطونها، لتصبح عدساتهم بمثابة عيون المجتمع التي يشاهد بها تلك الأحداث بواسطة الصور الإبداعية التي تشكل قصصاً سردية بصرية، تلهمنا على صناعة التغيير. وأكد المتحدثون أهمية تقييم المصور الصحفي للمخاطر والتحديات التي تواجهه، لأنه سيبقى مخلصاً ويعرض حياته للخطر لتوثيق القصص المهمة، وبدلاً من الهروب سيتوجه نحو المخاطر، لكنه قد يعاني من التأثيرات السلبية للصدمات وتداعياتها التي قد تلازمه طوال حياته، وفي بعض الأحيان يدفع حياته ثمناً لتلك المجازفة، وهذا ما يظهر أهمية تقييم المخاطر وإيجاد الحلول العملية للتغلب عليها في هذا المجال.
وأشار المتحدثون إلى الوضع الراهن لصناعة التصوير الصحفي الذي يعاني من ضعف الدعم، حيث أكدوا أن العديد من وسائل الإعلام التقليدية توقفت عن تقديم الدعم والمساعدة المادية والمعنوية، وحتى الوسائل التي حافظت على تقديم الدعم أصبحت تتجنب تقديم التأمين الطبي والدعم على المدى الطويل لمشاريع المصورين الذين يعملون في مناطق النزاعات والحروب والمناطق الخطيرة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي.
وحول أخلاقيات مهنة التصوير الصحفي، اتفق المتحدثون على أهمية التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة، وتقديم المساعدة الفورية للمصورين الذين يتعرضون للإصابات أو الخطف أو الاعتقال أو الحوادث، وسواها من المواقف الصعبة، حيث لفتوا إلى أن الالتزامات الأخلاقية أكثر أهمية من الالتزامات المالية، موضحين أنه يتوجب على المصور الصحفي نفسه الالتزام بأخلاقيات العمل، «فهو إنسان قبل أن يكون مصوراً، وهناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، لكي لا تتحول معاناة الأفراد إلى وسيلة تجارية لكسب المال».