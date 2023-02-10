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ميزة جديدة من «واتس أب».. تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب

ميزة جديدة من «واتس أب».. تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب
10 فبراير 2023 15:36

 

 

يعمل تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري على ميزة جديدة تستهدف المستخدمين، الذين لا يحبذون فكرة الرسائل الصوتية.

وتقول فئة كبيرة من المستخدمين إنها تنزعج من سماع محتوى صوتي لمدة طويلة، خاصة حين يتعلق الأمر برسالة مهمة وذات معلومات قيمة.

نتيجة لذلك، كشف موقع "WABetaInfo" أن آخر إصدار تجريبي من "واتساب" لهواتف آيفون يتضمن خاصية تسمح للمستخدمين بتحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب.

وسيصبح بإمكان المستخدمين قراءة محتوى الرسالة الصوتية على شكل نص عادي.

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وبشأن الخصوصية، ذكر المصدر أن الخاصية ستعمل على معالجة النصوص على الجهاز فقط ولن يتم تحميلها على خوادم "واتساب"، وهي ميزة مطمئنة لمحبي الخصوصية.

لكن هذه الخاصية ستواجه بعض العقبات، وفق خبراء، حيث لن تتمكن الميزة من توفير نص مكتوب، حين تعجز عن معالجة الرسالة الصوتية، في حال كانت منطوقة بلغة غير مسجلة في قاعدة بياناتها.

ولا يعرف بعد متى سيجري تطبيق هذه الميزة على الهواتف، التي تعمل بنظام أندرويد، ومتى سيجري تعميمها على الجميع بحسب سكاي نيوز العربية.

ويوفر "تلغرام"، الذي يعتبر من أبرز منافسي واتساب، خدمة لتحويل الفيديوهات والرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة. وتقدم هذه الخدمة للمشتركين في خدمة "Premium". في المقابل، ستكون الميزة متاحة لجميع مستخدمي واتساب بدون استثناء.

المصدر: وكالات
واتساب
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