الذكاء الاصطناعي يجتاز اختبارات معقدة في الطب

تمكن تطبيق حديث للذكاء الاصطناعي من اجتياز امتحان الترخيص لممارسة مهنة الطب في الولايات المتحدة (USMLE). وسجل تطبيق ChatGPT للدردشة، الذي انطلق في نوفمبر الماضي، 60٪ أو يقترب منها وهي عتبة النجاح في الامتحان، مع استجابات تعطي إحساسًا داخليًا متماسكًا، وفقًا لدراسة نُشرت في 9 فبراير 2023، في مجلة PLOS Digital Health. أعدت الدراسة من قبل تيفاني كونغ وفيكتور تسينج وزملائهم. وChatGPT هو نظام ذكاء اصطناعي جديد (Artificial Intelligence, AI)، يُعرف باسم نموذج اللغة الكبيرة (LLM)، مصمم لإنشاء كتابة شبيهة بما ينتجه البشر من خلال توقع تسلسل الكلمات القادمة. على عكس معظم روبوتات الدردشة، لا يمكن لـ ChatGPT البحث في الإنترنت. بدلاً من ذلك، يقوم بإنشاء نص باستخدام علاقات الكلمات التي تنبأت بها عملياته الداخلية. اختبر كونغ وزملاؤه أداء ChatGPT على امتحان الترخيص لممارسة مهنة الطب في الولايات المتحدة، وهي سلسلة موحدة ومنظمة للغاية من ثلاثة اختبارات (تتضمن الخطوات 1 و2 CK و3) المطلوبة للترخيص الطبي في الولايات المتحدة. يقيم الاختبار معارف طلاب الطب والأطباء تحت التدريب في معظم التخصصات الطبية، بدءًا من الكيمياء الحيوية، إلى التفكير التشخيصي، إلى أخلاقيات علم الأحياء (البيولوجيا). اختبر المؤلفون البرنامج على 350 سؤالاً من 376 سؤالاً متاحًا من إصدار يونيو 2022 من اجتياز امتحان ترخيص ممارسة المهنة. بعد إزالة الردود غير المحددة، سجل ChatGPT بين 52.4٪ و75.0٪ عبر اختبارات الامتحان الثلاثة. فيما تبلغ عتبة النجاح كل عام حوالي 60٪. أظهر التطبيق أيضًا توافقًا بنسبة 94.6٪ في جميع ردوده وأنتج فكرة مهمة واحدة على الأقل في 88.9٪ من ردوده. وتجاوز التطبيق أداء PubMedGPT، وهو نموذج نظير تم تدريبه حصريًا على أدبيات المجال الطبي الحيوي، والذي سجل 50.8٪ على مجموعة بيانات قديمة لأسئلة على غرار امتحان الترخيص لممارسة مهنة الطب في أميركا. لاحظ المؤلفون أن النتائج، التي توصلوا إليها، تقدم لمحة عن إمكانات أداة ChatGPT في تعزيز التعليم الطبي، وفي النهاية الممارسة السريرية. على سبيل المثال، أضافوا أن الأطباء في AnsibleHealth، وهي منصة برمجيات حاسوبية، يستخدمون بالفعل ChatGPT لإعادة كتابة التقارير ذات المصطلحات المعقدة ليسهلوا على المريض فهم حالته. يقول المؤلفون إن "الوصول إلى درجة النجاح في هذا الاختبار المعروف بالصعوبة، والقيام بذلك دون أي مساعدة بشرية، يمثل علامة بارزة في النضج السريري للذكاء الاصطناعي". وأضافت المؤلفة تيفاني كونغ "ساهم ChatGPT بشكل كبير في كتابة [تقاريرنا] ... لقد تفاعلنا معه كثيرًا كزميل، جميع المؤلفين المشاركين قدروا مدخلاته".