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«تويتر».. التغريدات المطولة تواجه مشاكل فنية

«تويتر».. التغريدات المطولة تواجه مشاكل فنية
10 فبراير 2023 01:40

نيويورك (أ ف ب)

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قدّم عشرات الآلاف من مستخدمي «تويتر» بلاغات عن مشاكل فنية، أبرزها عدم تمكنهم من نشر تغريدات، بالتزامن مع اليوم المحدد لإطلاق الشبكة صيغة تغريدات طويلة يمكن أن يصل عدد أحرفها إلى أربعة آلاف، وسجّل موقع «داون ديتيكتور» أكثر من 45 ألف بلاغ عن حوادث، معظمها بعد الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش، وأشار موقع «ذي إنفورميشن» إلى أن المدير العام لتويتر إيلون ماسك طلب تعليق كل عمليات التطوير حتى معالجة هذه المشاكل الفنية، وأكد عشرات المستخدمين عدم تمكنهم من نشر نصوص، وتلقيهم تنبيهاً إلى أنهم تجاوزوا «الحد اليومي» لعدد التغريدات، لكنهم نجحوا في التغريد باستخدام النشر المتأخر.

موقع تويتر
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