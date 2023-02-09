الجمعة 10 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الغبار القمري لمكافحة التغير المناخي

الغبار القمري لمكافحة التغير المناخي
10 فبراير 2023 01:40

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: الإمارات عازمة على إدارة منظومة عمل مبتكرة متعددة الأطراف
هل يحل القمر معضل التغير المناخي على الأرض؟

قد يشكّل الغبار القمري المنتشر في الفضاء حماية فاعلة للأرض من أشعة الشمس تسهم في مكافحة التغير المناخي، بحسب دراسة نشرتها مجلة «بلوس كلايمت»، وكتب علماء مقيمون في الولايات المتحدة أن «الكميات الكبيرة من الغبار» الموجودة بين الأرض والشمس يمكن أن «تحدّ من كميات ضوء الشمس التي يتلقاها» كوكب الأرض، وأجرى الباحثون محاكاة لعدد من السيناريوهات، من بينها نثر جزيئات غبار من منصة فضائية تقع في إحدى نقاط لاغرانج، حيث تتوازن قوى الجاذبية بين الأرض والشمس، ويرجّج أن يشكل هذا الغبار حاجزاً واقياً، ولكن يمكن أن يتشتت بسهولة، مما يتطلب إعادة نثر الغبار كل بضعة أيام، واقترح العلماء نثر الغبار القمري مباشرة من سطح القمر في اتجاه الشمس بواسطة الصواريخ.

أشعة الشمس
القمر
تغير المناخ
التغير المناخي
مكافحة التغير المناخي
أزمة المناخ
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
عملية الفارس الشهم/2 : الإمارات أرسلت 27 طائرة شحن إلى سوريا وتركيا لإغاثة ضخايا الزلزال
الإمارات
عملية الفارس الشهم/2 : الإمارات أرسلت 27 طائرة شحن إلى سوريا وتركيا لإغاثة ضخايا الزلزال
اليوم 16:07
«كولناجو أبوظبي» تستضيف منطقة المشجعين في طواف الإمارات للسيدات
الرياضي
«كولناجو أبوظبي» تستضيف منطقة المشجعين في طواف الإمارات للسيدات
اليوم 16:00
«أدنوك للمحامل الشراعية 22 قدماً» ينطلق من «جزيرة اللولو»
الرياضي
«أدنوك للمحامل الشراعية 22 قدماً» ينطلق من «جزيرة اللولو»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©