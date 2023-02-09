الغبار القمري لمكافحة التغير المناخي

باريس (أ ف ب)

قد يشكّل الغبار القمري المنتشر في الفضاء حماية فاعلة للأرض من أشعة الشمس تسهم في مكافحة التغير المناخي، بحسب دراسة نشرتها مجلة «بلوس كلايمت»، وكتب علماء مقيمون في الولايات المتحدة أن «الكميات الكبيرة من الغبار» الموجودة بين الأرض والشمس يمكن أن «تحدّ من كميات ضوء الشمس التي يتلقاها» كوكب الأرض، وأجرى الباحثون محاكاة لعدد من السيناريوهات، من بينها نثر جزيئات غبار من منصة فضائية تقع في إحدى نقاط لاغرانج، حيث تتوازن قوى الجاذبية بين الأرض والشمس، ويرجّج أن يشكل هذا الغبار حاجزاً واقياً، ولكن يمكن أن يتشتت بسهولة، مما يتطلب إعادة نثر الغبار كل بضعة أيام، واقترح العلماء نثر الغبار القمري مباشرة من سطح القمر في اتجاه الشمس بواسطة الصواريخ.