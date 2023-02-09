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900 مليون دولار لنصف أعمال مايكل جاكسون

مايكل جاكسون
10 فبراير 2023 01:40

لوس انجليس (أ ف ب)

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تعتزم شركة «سوني» الاستحواذ على حقوق نصف أعمال مايكل جاكسون الموسيقية في مقابل سعر قياسي يُرجح أن يتراوح بين 800 و900 مليون دولار، وفي حال حظيت الصفقة بموافقة الورثة الذين بات نتاج ملك موسيقى البوب الراحل تابعاً لهم، يمكن أن يشمل الاستحواذ نصف الأعمال التي يمتلكون حقوقها، ومن بينها فيلم «مايكل» (Michael) عن سيرة الراحل، والمسرحية الغنائية «إم جيه: ذي ميوزيكال» (MJ: The Musical)، ومن المتوقع أن تضم الصفقة شارياً آخر إلى جانب «سوني»، لتصبح أكبر عملية بيع على الإطلاق في مجال حقوق الأعمال الموسيقية الذي يحظى باهتمام متزايد.

مايكل جاكسون
شركة سوني
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