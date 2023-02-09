«علي بابا» تدخل معركة «الذكاء الاصطناعي»

بكين (أ ف ب)

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا» أنها تعمل على تصميم أداة محادثة خاصة بها قائمة على الذكاء الاصطناعي سعياً إلى منافسة نظام «تشات جي بي تي» الأميركي الذي حظي بإقبال شعبي واسع، ويشهد قطاع التكنولوجيا سباقاً محموماً بين شركات «غوغل» و«مايكروسوفت» الأميركيتين و«بايدو» الصينية، على إنتاج روبوت المحادثة الخاص بها، وأوضحت ناطقة باسم «علي بابا» أن أداة المحادثة التي صممتها المجموعة هي حالياً قيد الاختبار من قبل موظفيها، لكنها لم تحدد تاريخ إطلاقها أو المنصة التي ستكون متاحة عليها.