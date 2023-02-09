الجمعة 10 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«علي بابا» تدخل معركة «الذكاء الاصطناعي»

«علي بابا» تدخل معركة «الذكاء الاصطناعي»
10 فبراير 2023 01:40

بكين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الإنترنت.. يوشك على التغيير إلى الأبد.. ما القصة؟
الذكاء الاصطناعي يجتاز اختبارات معقدة في الطب

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا» أنها تعمل على تصميم أداة محادثة خاصة بها قائمة على الذكاء الاصطناعي سعياً إلى منافسة نظام «تشات جي بي تي» الأميركي الذي حظي بإقبال شعبي واسع، ويشهد قطاع التكنولوجيا سباقاً محموماً بين شركات «غوغل» و«مايكروسوفت» الأميركيتين و«بايدو» الصينية، على إنتاج روبوت المحادثة الخاص بها، وأوضحت ناطقة باسم «علي بابا» أن أداة المحادثة التي صممتها المجموعة هي حالياً قيد الاختبار من قبل موظفيها، لكنها لم تحدد تاريخ إطلاقها أو المنصة التي ستكون متاحة عليها.

علي بابا
مجموعة علي بابا
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
عملية الفارس الشهم/2 : الإمارات أرسلت 27 طائرة شحن إلى سوريا وتركيا لإغاثة ضخايا الزلزال
الإمارات
عملية الفارس الشهم/2 : الإمارات أرسلت 27 طائرة شحن إلى سوريا وتركيا لإغاثة ضخايا الزلزال
اليوم 16:07
«كولناجو أبوظبي» تستضيف منطقة المشجعين في طواف الإمارات للسيدات
الرياضي
«كولناجو أبوظبي» تستضيف منطقة المشجعين في طواف الإمارات للسيدات
اليوم 16:00
«أدنوك للمحامل الشراعية 22 قدماً» ينطلق من «جزيرة اللولو»
الرياضي
«أدنوك للمحامل الشراعية 22 قدماً» ينطلق من «جزيرة اللولو»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©