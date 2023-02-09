«كشتة».. دليل ذكي لمعالم أبوظبي

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تؤمن عائشة الفهيم بالمقومات السياحية لدولة الإمارات، وتدرك جيداً أنه لم يتم استكشاف كل مناطقها الجميلة بعد، لذلك قررت البحث، ورصد الأماكن في أبوظبي، وتوفير مرجع يجمعها ضمن دليل إرشادي إبداعي وتفاعلي، تحت عنوان «كشتة»، وهو دعوة لاستكشاف مختلف المعالم السياحية والطبيعية والبيئية والتاريخية والتراثية، ومختلف الأنشطة والفعاليات في إمارة أبوظبي، عارضة مفهوماً جديداً لقضاء أجمل الأوقات داخلها وعلى امتداد جغرافيتها.

سياحة داخلية

«كشتة»، استغرق العمل عليه أكثر من عام، وهو عبارة عن كتاب مطبوع باللغة الإنجليزية، وسيصدر قريباً في نسخته العربية، يتضمن 6 فئات، تتوافر كل صفحة من صفحاته على رمز يتم مسحه ضوئياً، ليقود مستخدمه تلقائياً إلى موقع يتوافر على معلومات وصور وافية عن المناطق السياحية في إمارة أبوظبي، إلى جانب إرشادات للوصول إلى هذه المناطق التي يتم تحديثها تلقائياً على الموقع في حال حصول أي تغيير. وتشتمل كل صفحة على مساحة فارغة مخصصة لتدوين الملاحظات، وإضافة الصور وتسجيل الذكريات عند زيارة هذه المناطق.

وذكرت الفهيم، خريجة جامعة نيويورك أبوظبي، تخصص علم الاجتماع، وتعمل باحثة في الجامعة، أنها فكرت في تصميم هذا الكتاب لتعزيز السياحة الداخلية في إمارة أبوظبي، موضحة أنها ستُطلق قريباً دليلاً تفاعلياً خاصاً بإمارة دبي، لرصد المعالم السياحية والتاريخية والتراثية والطبيعية ومختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الإمارة.

6 فئات

يقدم «كشتة» التفاعلي شرحاً وافياً عن عدد من المهرجانات والأنشطة والفعاليات التفاعلية والترفيهية التي تقام على مدار العام في العاصمة أبوظبي، عبر 6 فئات: التجارب، المعالم الثقافية، الرياضة، الدروس التعليمية، رحلات استكشاف الطبيعة وأماكن الترفيه. وتشمل فئة «التجارب» مختلف المطاعم والفنادق والحدائق والحياة البرية والمطاعم المتنقلة، وممشى السعديات و«ياس باي» وكورنيش أبوظبي، وسواها، بينما تضم المعالم السياحية، جامع الشيخ زايد ومتحف اللوفر وقصر الوطن ومنطقة الحصن والمجمع الثقافي ومتحف العين.

أما فئة «الرياضة»، فتقدم معلومات عن الأماكن الرياضية التي يمكن ممارستها أو الاستمتاع بها في إمارة أبوظبي، مثل «الكاياك»، «الكارتينج»، الرماية، الفروسية، «الكايت سورف»، والتجديف. وتوفر فئة «الدروس التعليمية» معلومات وافية عن أماكن تعليم مختلف الفنون في إمارة أبوظبي مثل الأروقة الفنية، والمجمع الثقافي وفنون الطبخ، بينما تقدم فئة «رحلات استكشاف الطبيعة» معلومات وافية عن أماكن التخييم في البر والبحيرات والمحميات والمزارع.

أما فئة «أماكن الترفيه» فتشمل المدن الترفيهية في ياس مثل «فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«وارنر برادرز أبوظبي»، والكثير من الأماكن الترفيهية التي تناسب مختلف فئات المجتمع، ولاسيما الشباب.

فرصة ذهبية

الدليل يرصد أجمل الأماكن الطبيعية والمعالم الثقافية والسياحية الساحرة، ما يسهم في الترويج للإمارة وتشجيع الناس من مختلف المناطق على استكشافها. كما يقدم فرصة ذهبية لمستخدميه للاستمتاع بأجمل الأوقات برفقة الأصدقاء والعائلة، ضمن تنوع كبير، حيث إن هنالك أماكن رائعة لم يتم إلقاء الضوء عليها بالشكل المطلوب، لجذب مختلف شرائح المجتمع.