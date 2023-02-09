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«الصودا» تتسبب بسقوط الشعر

«الصودا» تتسبب بسقوط الشعر
10 فبراير 2023 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة حديثة في جامعة تسينغهوا الصينية، أن تناول مشروبات الصودا بشكل مستمر يزيد من خطر فقدان الشعر، لا سيما لدى الرجال، حتى لو كانت عبوة واحدة يومياً.
وأشار الباحثون، إلى الصلة القوية بين مشروبات الصودا والإصابة بأمراض مزمنة، مع ارتباطها بتساقط الشعر، إذ أصبح الكثير من الرجال يفقدون شعرهم من سن المراهقة، ويعاني نحو نصف الرجال من مشكلة الصلع بوصولهم إلى سن الخمسين، طبقاً لتقديرات الجمعية الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية.
ونقل موقع Health Line الأميركي عن الخبراء نصائحهم للنساء والرجال بالاهتمام بمعالجة مشكلة فقدان الشعر فور ملاحظتها، وتجنب المشروبات الغازية والسكرية ومشروبات الطاقة، واستبدالها بالماء والعصائر الطبيعية الخالية من السكر.

تساقط الشعر
جامعة تسينغهوا
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