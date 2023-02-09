جيريمي هيبرت يسرد قصته مع الغجر.. ضمن "إكسبوجر 2023"
جيريمي هيبرت يسرد قصته مع الغجر.. ضمن "إكسبوجر 2023"
9 فبراير 2023 22:12
الشارقة (الاتحاد) شهدت الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الأول من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" مشاركة المصور والفنان العالمي جيريمي ساتون هيبرت لتجربته الممتدة على مدار 30 عاماً من التصوير والتوثيق لأدق تفاصيل الحياة في مجتمع الغجر في سينتستي، رومانيا، حيث سخّر لذلك وقته لإنجاز مشروعه الذي يجسّد الحياة من الولادة إلى الزواج والعمل والموت، في مجتمع يصعب الوصول إليه. وروى هيبرت تجربته في مشروع "روما سينتستي: مشروع ثلاثين عاماً" تجربته الحافلة منذ البداية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يجسّد سيرته المهنية والاحترافيّة في عالم التصوير، والذي رافق مختلف مراحل تطوّر الحياة في منطقة سينتستي، بدءاً من العيش في الخيام وصولاً إلى الانتقال للحياة المعاصرة والانفتاح. وقال هيبرت: "بدأت المشروع بالتقاط الصور في كل مكان هناك، داخل الخيام البدائيّة التي كانت مكاناً للعيش والجلوس والطعام، وكنت أسافر إلى هناك مرة أو مرتين في السنة، وأصبح الناس أصدقاءً لي، وهو ما ساهم في بناء الثقة بيني وبينهم وسهل مهمة التقاط الصور وتوثيق هذه الحياة"، وتابع: "لقد شاركتهم أعراسهم وأحزانهم، وعندما أعود إلى مدينتي أقوم بطباعة هذه الصور لأخذها معي في رحلتي التالية لأنهم كانوا ينتظرون ذلك ويطلبونه". واستعرض هيبرت العديد من الصور التي تعدّ شاهداً على مراحل التطوّر التي شهدها ذلك المجتمع، حيث تطوّر عملهم بمرور الزمن، فكانوا يبيعون الأواني المعدنيّة ومن ثم انتقلوا إلى صناعة ماكينات أكبر لاستخدامها في التصنيع. وأضاف: "من ضمن المشروع قمت لمدة عامين بالتقاط صور بورتريه، وكانت في البداية كل صوري باللونين الأسود والأبيض وتحديداً خلال الفترة بين عامي 1990 و1997، وكان الجميع يطلبون مني تصويرهم وتصوير أطفالهم، ليحصلوا على صورهم في الزيارة المقبلة". وقال: "أشعر بأني محظوظ جداً بهذه التجربة والاطلاع على بدايات هذا المجتمع كيف كانت، وإلى أين وصلت". وبعد فترة انقطاع حتى العام 2006، عاد هيبرت للمكان نفسه لاستكمال مشروعه، وقال: "عدت في العام 2006 بعد فترة استراحة طويلة، وشاهدت حجم التطور الكبير وقمت بتوثيقه، من بناء المنازل والتخلي عن الخيم البدائيّة، واقتناء السيارات مقابل التخلي تدريجياً عن العربات التي تجرها الأحصنة، واستخدام بعض أشكال التكنولوجيا المتطوّرة، وقررت أن أوثّق هذه المرحلة بالصور الملوّنة وليس كما في السابق بالأبيض والأسود". وتابع: "الكثير من السكان هناك تذكروني فقد كنت على تواصل معهم، وقمت بالتركيز بشكل أكبر على المجتمع ككل، وليس فقط على الحياة الشخصية أو الأسر". وأكد جيرمي أنّ هذا المشروع يُعتبر أهم مشروع في حياته، وهو مستمرّ بالرغم من عدم تحديد فترة زمنية للعودة واستكمال التوثيق لذلك المجتمع الذي شهد نقلة كبيرة على مختلف الُصعد.