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هناء تركستاني تستعرض جماليات العمارة في "إكسبوجر 2023"

هناء تركستاني تستعرض جماليات العمارة في "إكسبوجر 2023"
9 فبراير 2023 22:09

الشارقة (الاتحاد) 
تنقل المصورة السعودية هناء تركستاني في معرضها الذي يحمل عنوان "فن التأثير الحركي" تجربتها في التقاط ملامح الحركة والانعكاسات الحادة والعمق في فن العمارة، من خلال 20 صورة يستضيفها المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" في نسخته السابعة، بينها صورة بعنوان "أضواء الشارقة" تصور مشهداً ليلياً للأبراج السكنية المطلة على بحيرة خالد في المدينة، تظهر فيها انعكاسات المباني والأضواء على سطح مياه البحيرة، كما لو أنها مرآة تتلألأ على سطحها المباني التي تشع بالأضواء الذهبية.
وبالرغم من أن الجميع يحبون التصوير ويسارعون إلى تناول هواتفهم أو كاميراتهم لتخليد اللحظات التي يرون أنها تستحق التصوير، ولا سيما أثناء التجول في شوارع المدن الحديثة، إلا أن معرض الفنانة تركستاني الذي يستقبل الجمهور على مدى أسبوع كامل من 9 - 15 فبراير الجاري في مركز إكسبو الشارقة، يلهم هواة التصوير الفوتوغرافي للمباني بما فيهم المهندسون المعماريون والعاملون في مجال الفنون الإبداعية.
ويرشدهم إلى إمكانية ابتكار زوايا تصوير جديدة تُظهر عمق المباني وتدفع إلى تأمل الحركة في المعمار، وسواها من الأبعاد الجديدة للتصوير التي تخاطب عين المشاهد وتدفعه إلى رؤية جماليات الأمكنة والمباني من زاوية لم تكن مألوفة من قبل.
وإذا كانت صور المباني تبدو للبعض مشاهد متوقعة في عالم التصوير في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مدن العالم، إلا أن أعمال هذه المصورة، المتخصصة في التصوير المعماري، ذات دلالات بصرية تجعل صور المباني غير نمطية وأقرب ما تكون إلى لوحات فنية أبدعتها عدسة فنانة تبتعد عن كل ما هو متوقع في تصوير المعمار. وتبحث عن كل ما يُدهش الجمهور، وهو الانطباع الذي يتكوّن لدى زوار معرضها في "إكسبوجر" المهرجان الذي يجذب الباحثين عن اللغة البصرية الجديدة في عالم الصورة.
وبهدف إيصال رؤيتها للحركة في المعمار من خلال أعمالها، اعتمدت الفنانة على التهيئة المسبقة للحظة التقاط الصور واختيار الزوايا المناسبة، وفي بعض الصور اعتمدت على المغامرة باستخدام تقنية متحركة أثناء التصوير، حيث التقطت بعض الصور وهي تستقل سيارة، كما يظهر في صورة ضمن المعرض بعنوان "أطياف المدينة"، وصورة أخرى بعنوان "لا يزال قائماً".

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