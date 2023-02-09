مصوّر لحظة الاتحاد: كلمة من الشيخ زايد دفعتني للعيش في الإمارات
مصوّر لحظة الاتحاد: كلمة من الشيخ زايد دفعتني للعيش في الإمارات
9 فبراير 2023 19:53
الشارقة (الاتحاد) في سلسلة من الحوارات الملهمة، تستضيف فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، نخبة من المصورين المحترفين من مختلف أنحاء العالم، ينقلون فيها قصصهم مع الكاميرا خلال مسيرة حياتهم، وأولى تلك الجلسات الحوارية كانت مع المصور الهندي العالمي راميش شوكلا الذي خلّد بعدسته أجمل لحظات اتحاد دولة، وأكثر لحظات أصحاب السمو حكام الإمارات سعادةً وإلهاماً. استُهلَّت الجلسة الحوارية التي عقدت على "منصة X" بمادة فيلمية عن قصة حياة راميش شوكلا منذ قدومه في العام 1965 إلى دبي، وانطلاق مسيرته العملية كمصور في الإمارات قبل أن تشهد لحظة اتحادها التي لا تنسى في عام 1971، والتي نال راميش شرف توثيقها بتصويره أصحاب السمو حكام الإمارات لحظة اتحادهم.ثم استعرض الفيلم المتاعب والتحديات التي واجهها راميش في عملية تحميضه وإنتاجه لصوره التي يلتقطها بكاميرته الرولي كورد التي كانت هدية من والده بمناسبة عيد ميلاده الـ15، وكيف كان يتنقل على دراجته الهوائية بين الإمارات ليوثق أجمل الصور لنهضة وتطور الإمارات يوماً بعد يوم.
بعد انتهاء المادة الفيلمية حاور الابن نيلا شوكلا أباه في جوٍّ من الألفة، ووجه لأبيه أسئلة تستثير ذاكرته ليروي للجمهور قصته مع أشهر اللقطات التي نال شرف التقاطها، إذ قال راميش: "أول لقاء لي بالشيوخ كان عندما دعاني صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لحضور سباق الهجن بالشارقة في عام 1968، يومها رأيت معظم شيوخ الإمارات، واندهشت برؤيتي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، انبطحت على الأرض ووجهت الكاميرا وناديت عليه، وقمت بتصويره الصورة الأيقونية المعروفة له من عام 1968".
واستطرد راميش: "حين قال لي الشيخ زايد أنت فنان، شعرت بسعادة لا يمكن وصفها، وقررت ألا أترك هذه البلاد أبداً"، بعدها تحدث راميش مع الجمهور عن العديد من الصور التي التقطها لحكام الإمارات وتوقف طويلاً عند الصورة الأهم له وهي لحظة التقاطه صورة حكام الإمارات يوم الاتحاد تحت سارية العلم، فضلاً عن صورته التي التقطها للشيخ زايد وهو يوقّع على الدستور وسواها من الصور التي جمعها في كتب مطبوعة، ومعظمها موقع عليها بيد الشيوخ.
وتحدث راميش شوكلا عن الحياة الثقافية في الشارقة حيث قال: "ما يحدث في الشارقة ليس وليد ماضٍ قريب، بل حب الفن والثقافة والتراث الشعبي المحلي لاحظته منذ قدومي إلى هذه الإمارة الفاتنة، فأول زيارة لي كانت لحضور مهرجان الهجن، الذي يشكل اهتماماً لأحد أعمدة التراث الثقافي الشعبي في الخليج، وحضرت الكثير من المهرجانات الثقافية التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي". وأنهى راميش حواره بتوجيه الشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على مختلف الفعاليات الثقافية التي تطلقها الشارقة ومنها "اكسبوجر".