60 ألف ساعة تطوعية تبذلها «القافلة الوردية»

الشارقة (الاتحاد) تواصل «مسيرة فرسان القافلة الوردية»، الحملة الصحية الهادفة للتوعية بسرطان الثدي، مساراتها حول الإمارات السبع منذ انطلاقها قبل 12 عاماً، مقدمة فحوص الكشف المبكر عن المرض مجاناً عبر عياداتها الثابتة والمتنقلة، في جهد مقدر يأتي نتاجاً لعمل المتطوعين الدؤوب، وبذلهم لقصارى جهدهم لإحداث فرق في مجتمعاتهم. وحققت النسخة الـ 11 من المسيرة التي انطلقت في 4 فبراير الجاري، نجاحاً واضحاً بفضل تفاني المتطوعين من الفرسان وفرق الخدمات اللوجستية، أو الطواقم الطبية على حد سواءً، وعملهم الجاد الذي قدموا فيه وعلى مدار أسابيع قليلة فقط، أكثر من 20 ألف ساعة من وقتهم، للمساعدة في تحقيق أهداف المسيرة، مترجمة رسالتها النبيلة وخططها الطموحة إلى حقيقة واقعة. وفي الفترة ما بين 1 يناير و4 فبراير 2023، عمل 154 متطوعاً قبل انطلاق المسيرة ولمدة 40 يوماً 24.640 ساعة، بمعدل 4 ساعات في اليوم، وعملت الطواقم الطبية في العيادات الثابتة المختلفة حول البلاد والتي ضمت 45 عضواً، وخلال 22 يوماً لـ 11.880 ساعة، بمعدل 12 ساعة يومياً، وبحلول 10 فبراير، ووصول المسيرة بفرسانها وعياداتها المتنقلة إلى أبوظبي، سيصل العدد الإجمالي لساعات عمل 185 متطوعاً إلى 23.310 ساعات، ليصبح مجموع ساعات التطوع لمسيرة فرسان القافلة الوردية، هو 59.830 ساعة مقدمة من 384 عضواً.وإلى جانب خطتها الشاملة لتنسيق الجهود مع الكيانات الخارجية المختلفة خلال جولتها السنوية، تضع «القافلة الوردية» جداول زمنية مكثفة لضمان عمل المعدات الطبية بانتظام، مع ضمان سلامة المتطوعين والفرسان والخيول والجمهور أثناء مسيرتها في الأماكن العامة عبر البلاد، بالإضافة إلى تناوب الأطباء والممرضات في نوبات عمل تساعد في تقديم خدماتهم بشكل متواصل في المحطات المختلفة. وتم تقسيم العمليات اللوجستية الهائلة والمعقدة لإخراج الدورة الحالية من «مسيرة فرسان القافلة الوردية» بين 200 متطوع، كانوا وما زالوا سر نجاحها، للدرجة التي دفعت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، الجهة المنظمة لفعاليات القافلة، إهداء دورتها هذا العام لهم، وتحت شعار «بك نستمر». وقالت ريم بن كرم، رئيسة اللجنة العليا المنظِّمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية: «إن الجهد المذهل الذي يقوم به جميع المشاركين في حملتنا التوعوية، هو شهادة على قوة المجتمع الإماراتي واعتزازه برد الجميل، ولولا هذه الخصال التي يتحلى بها المتطوعون من حبٍ الخير والتعاون من أجل المصلحة العامة، لما كان لمسيرة فرسان القافلة الوردية أن تكون وتستمر»، مؤكدة الأثر الإيجابي البالغ للمتطوعين عندما يجتمعون معاً من أجل قضية نبيلة. ومع وصولها إلى إمارة الفجيرة، استقبل الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، فرسان القافلة الوردية في «نادي الفجيرة البحري»، قادمين من كلباء، التي انطلقوا منها في الـ 8:00 صباحاً من أمام «واجهة كلباء البحرية»، قبل أن ينطلقوا بعدها باتجاه «الساحل الشرقي للرحلات البحرية»، مروراً بكورنيش كلباء، حيث استقبلهم الدكتور عبيد سيف الزعابي، رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء، والمهندس عبدالرحمن النقبي، مدير بلدية كلباء، فيما انتهت الرحلة في خورفكان، عبر «السوق القديم» وختاماً أمام «مدرّج خورفكان». وتنقلت «القافلة الوردية» اليوم 9 فبراير في رأس الخيمة، من أمام «مستشفى صقر» وصولاً إلى «ميناء العرب» في الساعة 4:30 عصراً، قبل أن يتحرك الفرسان والمتطوعون صوب محطتهم الأخيرة في العاصمة أبوظبي، لعقد جولتهم وحضور حفل ختام الحملة في جزيرة الحديريات. وفي 10 فبراير، اليوم الأخير، ستنطلق المسيرة من «واحة الكرامة» بأبوظبي، في الساعة 9:00 صباحاً، مروراً بـ«جامع الشيخ زايد»، لتحط مسيرة الفرسان رحالها في «مستشفى هيلث بوينت - أبوظبي» في الساعة الـ 12:30 ظهراً، فيما سيقام حفل الختام في «جزيرة الحديريات» بأبوظبي في تمام الـ 6:00 مساءً. وستُختتمم المسيرة في «مدينة زايد الرياضية» بأبوظبي، حيث ستتوقّف العيادات المتنقلة هناك من الساعة 5:00 عصراً، فيما ستتوقف العيادات المصغرة عند «جامع الشيخ زايد الكبير» بين الـ 10:00 صباحاً ولغاية الـ 4:00 عصراً، ومن ثم عند «ياس مول» بأبوظبي، من 11:00 صباحاً وحتى الـ 5 عصراً.