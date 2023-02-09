أبوظبي تستضيف كفوري وزين ومنير

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف العاصمة أبوظبي باقة من ألمع نجوم الغناء العربي، خلال شهر فبراير الجاري، ضمن سلسلة الحفلات الموسيقية «نجوم في العاصمة» التي تنظمها شركة «سبوت لايت لايف»، ذراع «أنغامي» للحفلات الموسيقية والفعاليات المباشرة، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويمكن لعشاق الموسيقى والغناء من الزوار والمقيمين الاستمتاع بحفلات يحييها كل من وائل كفوري وملحم زين ومحمد منير في حفلات موسيقية حول العاصمة.

ويفتتح وائل كفوري وملحم زين أولى الأمسيات الغنائية يوم 10 فبراير في فندق باب القصر، ويختتم الكينج محمد منير «نجوم في العاصمة» يوم 25 فبراير في القناة.

تمثل الحفلات الموسيقية أحدث إضافة إلى أجندة فعاليات أبوظبي، لتستمر الفعاليات الحية في إثراء تجربة الجمهور ومنحهم فرصة الاستمتاع بأمسيات لا تنسى في العاصمة.