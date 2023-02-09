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فؤاد عبد الواحد يتصدر الترند بـ «العيون السود»

فؤاد عبد الواحد
9 فبراير 2023 17:12

أبوظبي (الاتحاد) 
من كلمات الشاعر السعودي ياسر التويجري، وألحان الفنان وليد الشامي، تصّدر الفنان فؤاد عبد الواحد الترند في «يوتيوب»، بأغنيته المنفردة الجديدة «العيون السود»، محققاً أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام قليلة من عرضها على قناته الرسمية.
ويتغزل فؤاد عبدالواحد في كلمات أغنية «العيون السود»، بجمال العيون السود، ضمن لحن جميل تعاون فيه مع الموزع الموسيقي زيد نديم. 

ويقول في مطلع الأغنية:أنا لولا الغلا هو والمحبة والعيون السود
ماجيتك من قِصاي وقلت لك عاشق يا مغتره
وانا أحبك ومن قلبي أحب وماني بمحدود
ولو اني ما أحبك كان ليه أزعل واتشره
ويشارك فؤاد عبدالواحد في المسرحية الشعرية الغنائية «معلقاتنا امتداد أمجاد» التي ستقدم في الذكرى الثانية ليوم التأسيس في فبراير الجاري، مؤكداً حماسه لخوض هذه التجربة، قائلاً: «الحماس كبير لعمل مسرحي غنائي ضخم برؤية وإشراف سمو الأمير الغالي عبد الرحمن بن مساعد». وأضاف: «الشكر موصول لسمو الأمير الغالي عبد الرحمن بن مساعد لثقته الكبيرة فينا أنا وزملائي الفنانين المشاركين، وهذا شرف لي بأن أكون في هذا العمل الكبير». 

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