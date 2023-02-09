جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط

للعام الحادي عشر على التوالي، حصدت جزيرة السعديات أبوظبي لقب أفضل شاطئ في الشرق الأوسط من قبل جوائز السفر العالمية، حيث تتمتع الجزيرة بإطلالات ساحرة على المياه الفيروزية المتلألئة للخليج العربي، على بعد مسافة قصيرة من وسط مدينة أبوظبي، لتوفر لزوراها مكانًا مثالياً للاسترخاء على شواطئها الخلابة.

وتقدم الوجهة الشاطئية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لزوارها العديد من التجارب الفريدة التي تتيح لهم الاستمتاع بأوقات لا تُنسى وسط محيط طبيعي آسر وشواطئ رملية بيضاء نقية، ومنتجعات فاخرة وثقافة نابضة بالحياة ومشهد ترفيهي حيوي.

وقال ليام فندلي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال دستينيشنز": "تقع جزيرة السعديات أبوظبي على امتداد واحد من أجمل الشواطئ في الشرق الأوسط، وحصولنا على لقب أفضل شاطئ في الشرق الأوسط من جوائز السفر العالمية للمرة الحادية عشر على التوالي يؤكد هذا الشيء، إذ ترحب الجزيرة بالزوار والعائلات للاسترخاء على شواطئها الرملية البيضاء النقية، والاستمتاع بكل ما تقدمه جزيرة السعديات أبوظبي من تجارب ساحرة تبقى في الذاكرة، فهي المكان المثالي لصفاء الذهن والروح".

تحتضن جزيرة السعديات العديد من الشواطئ الخلابة، ويمكن للضيوف بدء زيارتهم في نادي شاطئ السعديات العصري المطلّ على شواطئ الخليج العربي الساحرة، والذي يمنح زوراه أعلى درجات الفخامة والحصرية وسط بيئة هادئة مريحة، تضم العديد من المطاعم الراقية وحمامات السباحة الخارجية.

ويتوسط جزيرة السعديات شاطئ "كاي"، الذي ينقل الزوار إلى عالم من الخيال، حيث يمكنهم الاسترخاء وتجديد طاقتهم بعيدًا عن صخب المدينة. ويرحب شاطئ "سول" في قلب ممشى السعديات بزواره على رماله البيضاء والذي يتميز بإطلالات مباشرة على مياه الخليج العربي المتلألئة.

ويمكن للزوار اختيار ما يناسبهم من العدد الكبير من الفنادق التي تحتضنها الجزيرة، والتي تتيح فرصة لقضاء أوقات استجمامية فريدة مع المسطحات الخضراء والشواطئ الفيروزية الهادئة بعيداً عن صخب المدينة. ويمكن للزوار الإقامة في منتجع جميرا جزيرة السعديات، وفندق وفلل بارك حياة أبوظبي، وريكسوس بريميوم جزيرة السعديات، ومنتجع وفلل السعديات روتانا، ومنتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، و جزيرة نوراي.

كما تعتبر جزيرة السعديات أبوظبي ملاذًا طبيعيًا للحياة البرية والبحرية، ويمكن للزوار رؤية هذه الحيوانات في بيئاتها الطبيعية، فالجزيرة هي موطن لمجموعة متنوعة من الحيوانات البرية، كالغزلان العربية التي كثيرًا ما يتم رصدها في نادي شاطئ السعديات للجولف. كما تعشش سلاحف منقار الصقر موسمياً على شاطئ السعديات النقي، وتظهر الدلافين القارورية الأنف بشكل منتظم تبهر الزوار بطبيعتها المرحة، ويمكن رؤية الطيور التي تحلق بمشهد بديع في سماء الجزيرة.

وكوجهة ثقافية رائدة، تتيح منارة السعديات للزوار فرصة للاستلهام واستكشاف مجموعة متنوعة من أشكال التعبير الفني، من خلال العديد من الأنشطة الثقافية والمعارض والعروض الفنية، والصفوف الفنية والفعاليات المجتمعية التي تستمر على مدار العام. ويتألق متحف اللوفر أبوظبي بتصميمه المعماري المذهل، ويضم مجموعة واسعة من الأعمال الفنية المتاحة أمام الجمهور.

كذلك تعد جزيرة السعديات أبوظبي وجهة فريدة للعناية بالصحة، وتقدم العديد من عروض العناية بالصحة وتمارين اليوغا. وتوفر المنتجعات الصحية في جزيرة السعديات أبوظبي مجموعة شاملة ومبتكرة من خدمات العناية بالصحة واللياقة البدنية والجمال، ويمكن للزوار الاستمتاع بباقة فريدة من الخدمات الراقية وعالية الجودة حيث تتم رعايتهم والاهتمام بهم وسط أجواء مريحة وآمنة.

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