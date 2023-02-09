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واتساب من تحت الأنقاض ينقذ شاباً تركياً من الموت

واتساب من تحت الأنقاض ينقذ شاباً تركياً من الموت
9 فبراير 2023 08:36

نجا شاب تركي بأعجوبة من الموت تحت أنقاض منزله، الذي سقط جراء الزلزال القوي، الذي هز جنوبي تركيا، الاثنين.

وحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الطالب بوران كوبات، البالغ من العمر 20 عاما، نجا من الزلزال، بعد أن نشر مقطع فيديو على تطبيق "واتساب" من تحت الأنقاض.

وحوصر كوبات مع والدته واثنين من أعمامه، عندما ضرب الزلزال الثاني جنوبي تركيا.

وقال بوران، في الفيديو: "أرجوكم، أطلب المساعدة من أي شخص يشاهد هذا الفيديو".

وفي أعقاب ذلك، تمكن رجال الإنقاذ من تحديد مكان عائلة كوبات، بعد أن مدّهم بمكان تواجدهم بالضبط. 

وبعد إنقاذه، ذكر بوران للصحفيين: "كان هاتفي بجانبي، وفكرت في نشر الفيديو على واتساب لأن أصدقائي سيشاهدونه على الفور وسيساعدونني.. قلت مع نفسي إنه إذا تواصلت مع عمال الإنقاذ فسيكونون مشغولين".

وخلف زلزال تركيا أكثر من 8574 قتيلا، ونحو 50 ألف مصاب، وفق أحدث حصيلة أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وما تزال جهود الإنقاذ مستمرة، فيما تقول فرق الإغاثة إن عددا كبيرا من الأشخاص ما يزال محاصرا تحت الأنقاض.

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المصدر: وكالات
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