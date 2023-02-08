عبدالله بن سالم القاسمي يشهد انطلاق النسخة الـ12 من «أضواء الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، أمام قاعة المدينة الجامعية، انطلاق فعاليات النسخة الـ 12 من مهرجان أضواء الشارقة الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي خلال الفترة من 8 وحتى 19 فبراير الجاري، في 13 موقعاً من معالم ومدن ومناطق إمارة الشارقة.

تميز وابتكار

ومع انطلاق فعاليات مهرجان أضواء الشارقة، كان في استقبال سمو نائب حاكم الشارقة كل من الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وعدد من كبار المسؤولين، رؤساء الدوائر الحكومية، وجمع من الفنانين والإعلاميين.

بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وعرض مادة مرئية حول مسيرة المهرجان منذ انطلاقه في العام 2011، وأبرز محطاته وموضوعاته التي تناولها من خلال العروض الضوئية الفنية التي قدمها فنانون من مختلف أنحاء العالم.

ثم ألقى خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، كلمة أكد فيها أن «أضواء الشارقة» يواصل مسيرة التميز والابتكار، من خلال التحديث المستمر للرؤى والوسائل والأفكار التي يقدمها، بالإضافة إلى تطوير التقنيات كافة، من أجل التكيف مع التغيرات المتجددة، وضمان استدامة النتائج والمخرجات الإيجابية. وأشار إلى حرص الهيئة سنوياً على تجديد العروض وتطوير الفعاليات المصاحبة، واستقطاب أشهر الفنانين العالميين، للإضاءة على أحدث الوجهات والمعالم في إمارة الشارقة، فضلاً عن تقديم المزيد من الخدمات للجمهور في مواقع المهرجان.

جهود حثيثة

وأوضح المدفع أن نجاح المهرجان، ثمرة للجهود الحثيثة التي تتماشى مع الرؤى السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدعم اللامحدود من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة. وأوضح رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي أن المهرجان أصبح حدثاً مهماً تترقبه الجماهير، لتحتفي معه بذكريات لا تنسى، تُخلدها آلاف المنشورات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي التي تسافر عبر الحدود لترسم البسمة والفرحة على وجوه ملايين المتابعين. وتحدث عن افتخار الهيئة بما يتحقق من إنجازات للمهرجان، سواء على صعيد الانتشار الواسع أو السمعة الإيجابية التي يحظى بها والأثر الملموس على القطاع السياحي للإمارة.

عرض ضوئي

وفي ختام كلمته، ثمّن المدفع التعاون والشراكات الناجحة التي استثمرت فيها الهيئة، مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والتي كان لها دور فعال في تعزيز مسيرة الهيئة وتحقيق أهدافها التنموية. وشكر لفريق عمل المهرجان، ولوسائل الإعلام المحلية والعالمية على جهودها في تغطية الحدث ونقل فعالياته للجمهور بأفضل حُلَّة.

ثم شاهد سمو نائب حاكم الشارقة عرضاً ضوئياً مبهراً بتفاصيله الفنية التي تعكس للجمهور مضامين ملهمة في مشهد خلاب يحمل عنوان «السعي وراء الأمل والنجاح».

وحمل العرض قصة طفلة تسعى من خلال رحلتها في الحياة للبحث عن طاقاتها الكامنة ومهاراتها وتحقيق أحلامها من خلال مراحل نموها التي شهدت بحثها عن الذات، وممارسة الأنشطة والمهارات، واكتساب العلوم والمعرفة، والاطلاع على الكثير من المجالات حتى وصولها لمستقبل باهر.

قرية الأضواء

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي بعد نهاية العرض هدية تذكارية مقدمة من هيئة الإنماء التجاري والسياحي، تقديراً لتشريف سموه افتتاح المهرجان.

وعقب حفل الافتتاح، زار سمو نائب حاكم الشارقة «قرية الأضواء»، والتي تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 19 ألف متر مربع أمام قاعة المدينة الجامعية، وتحتضن القرية مجموعة واسعة من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة والتي يصل عددها إلى 41 مشروعاً وطنياً، يقدم للزوار قائمة متنوعة من المأكولات والمشروبات والحلويات خلال أيام المهرجان. وتفقد سموه متحف الأضواء والمساحات المخصصة للألعاب والأنشطة الترفيهية والعروض الحية التي توفر للعائلات تجربة متكاملة ووجهة ترفيهية جاذبة، وتستهدف استقطاب أكثر من 60 ألف زائر للقرية خلال أيام المهرجان.

وجهة جاذبة

يُقدم مهرجان أضواء الشارقة في نسخته لهذا العام عروضاً وفعاليات بحلة متجددة، تعكس الطابع العمراني المميز لإمارة الشارقة، وهويتها الثقافية العريقة التي عززت مكانتها وجهة جاذبة للسياح والزوار من كل مكان، من خلال لوحات ضوئية وفنية مميزة ستزيّن مباني ووجهات إمارة الشارقة، بمشاركة 7 فنانين عالميين، ومجموعة مبدعة من الفنانين الناشئين على مدار 12 ليلة متواصلة.

ويعود مهرجان أضواء الشارقة بنسخة هذا العام ليلبي شغف جمهوره بعروض مذهلة تقدم تجربة ترفيهية ثقافية وإبداعية مميزة، بمشاركة مجموعة من الفنانين العالميين والفنانين الناشئين، وتغطي عروض الحدث مختلف أنحاء إمارة الشارقة.

وتشمل قائمة مواقع المهرجان هذا العام، 13 موقعاً مميزاً وهي: قاعة المدينة الجامعية، قرية الأضواء، مسجد النور، كورنيش بحيرة خالد، مسجد الشارقة، واجهة المجاز المائية، حصن الشارقة، مبنى بلدية الحمرية، وحصن الذيد، إلى جانب سد الرفيصة في خورفكان، برج الساعة في كلباء، مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن، وكذلك مبنى المقر الرئيس لشركة «بيئة».