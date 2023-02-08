«العين السينمائي الدولي» يناقش مستقبل «الفن السابع»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يحتفي «العين السينمائي الدولي» في دورته الخامسة، التي تستمر فعالياتها حتى 11 فبراير الجاري، بالفيلم المحلي ضمن مشاركاته في المسابقة الرسمية للمهرجان «الصقر الخليجي الطويل»، بعرض أفلام روائية على شاشاته، والتي تتنوع قصصها بين الدرامية والاجتماعية والرومانسية والتشويق. وتُعرض بواقع 5 أفلام من أصل 6، وهي: «حجر الرحى» للمخرج ناصر الظاهري، «مائة عبوة» للمخرج مازن الخيرات، «منشل» للمخرج صالح كرامة، «كينج الحلبة» للمخرج محمد سعيد حارب، و«أحلام العصر» للمخرج عبيد الحمودي.

مهرجان العالم

وقال عامر المري مؤسس ومدير المهرجان: إن «العين السينمائي» الذي يُقام على أرض «دار الزين»، هو مهرجان العالم لكونه يفتح نافذته للجميع ليكون للفن السابع بريقاً في هذه المنطقة التاريخية. وبالرغم من التحديات الكثيرة التي نواجهها، يدفعنا الشغف للاستمرار، من أجل حضور فعال لمهرجان سينمائي إماراتي، وتنفيذ دورات استثنائية تدعم الفيلم المحلي وصناع السينما في المنطقة، مع إظهار مواهب المستقبل، وتوفير منصة مثالية لتقديم إبداعاتها.

حضور كبير

وشهد المهرجان في اليوم الثاني من فعالياته عرض فيلم «100 عبوة» وسط حضور جماهيري كبير، من إنتاج «أناسي للإعلام» وإخراج مازن الخيرات. وحصد الفيلم الجائزة الذهبية ضمن جوائز الأفلام المستقلة الدولية في أميركا، وشارك ورشِّح لجوائز في 16 مهرجاناً سينمائياً دولياً في فرنسا وبرلين ومدريد وكندا ومولدوفا ونيويورك وكاليفورنيا ونورث كارولاينا والسويد وشيكاغو وروود آيلاند وإيطاليا، كما عرض الفيلم في «سوهو هاوس» بهوليوود في أميركا. ويسلط «100 عبوة» الضوء على الألغام الأرضية وتأثيرها في الحياة إذ تظل أضرارها البالغة قائمة على المدنيين والمجتمع لسنوات عديدة حتى بعد انتهاء النزاع. ويستعرض مازن الخيرات جهود فرق قوات التحالف والفرق المحلية المتخصصة في إزالة الألغام من المناطق السكنية في اليمن، وتدور أحداث الفيلم حول فنان غرافيتي يدعى «سيف جلميران»، يقرر الذهاب إلى اليمن في خضم النزاع، وترصد الكاميرا رحلته، حيث يقوم برسم لوحات غرافيتية على الجدران في مناطق مختلفة لتوعية الأطفال والمدنيين.

رسالة تحفيز

وذكر مازن الخيرات أن الفيلم يُعتبر نموذجاً حياً ورسالة تحفيز إلى كل الأطياف والفعاليات المجتمعية، بضرورة المبادرة الإيجابية. وأضاف: ترصد الكاميرا فصولاً مختلفة يقلب صفحاتها فنان غرافيتي اخترنا معه تجربة ومغامرة شائقة، مخاطرين بحياتنا على أن نحيي الأمل من جديد بعد كل هذا الخراب، متسلحين بروح الألوان وطاقتها، متواصلين بقوة ووحدة لغتها، إذ إن «100 عبوة» وثائقي صُنع ليصنع الفرق. وأعرب الخيرات عن سعادته باستقطاب الفيلم اهتمام وآراء النقاد حول العالم وفي مهرجان «العين السينمائي الدولي»، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يُعتبر أمراً مهماً لوصول رسالة الفيلم إلى العالم.

السينما الخليجية

يواصل «العين السينمائي الدولي» إقامة ندوات فنية ومحاضرات سينمائية، عن واقع السينما ودعم سينما الشباب. وشهد اليوم الثاني ندوة «مستقبل السينما الخليجية»، بحضور عامر سالمين المري، مؤسس ومدير عام المهرجان، المخرج السعودي عبدالله المحيسن، والمخرج العُماني حميد سعيد العامري. واتفق المخرجون على أن السينما الخليجية تسير بخطى ثابتة، ولا يمكن مقارنتها مع سينما هوليوود وبوليوود، وحتى السينما في مصر، لاسيما أنها لا تزال في البدايات، مؤكدين أن السينما الخليجية تحتاج إلى الدعم المؤسسي من الجهات الفنية المتخصصة، لتوفير عملية إنتاجية سينمائية متكاملة، من حيث إيجاد الكوادر الجديدة، وانتشار دور العرض، وإيجاد قاعدة جماهيرية، ودعم ظهور كتاب متخصصين من صناع السيناريو في عالم الشاشة الذهبية.