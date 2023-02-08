أحمد الجسمي: الجوائز دافع للتميز

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب الممثل الإماراتي القدير أحمد الجسمي عن بالغ سعادته بالتكريم الذي حظي به في الدورة الخامسة من «العين السينمائي الدولي» ضمن برنامج «إنجازات الفنانين»، إلى جانب كل من الممثلة المصرية نادية الجندي، والمخرج السعودي عبدالله المحيسن، والموزع الإيراني أحمد غولشين. وقال لـ «الاتحاد»: إن التكريمات والجوائز تُعتبر حافزاً للفنانين، ودعوة لمزيد من التميز والإبداع والتألق، وهو ما يضع أمامهم مسؤولية أكبر، ورغبة أعمق في العطاء وطرح المزيد من الأعمال الفنية ذات القيمة والمضمون الهادف.

وأضاف: هذا التقدير يُعتبر بوصلة لكل مكرم، وتأكيداً على أنه يسير على الطريق الصحيح، في تقديم الرسالة الفنية بمضمونها المجتمعي الناضج، والداعي إلى قيم ورؤى فنية عميقة. والتكريم تتويج لمسيرة حافلة وواعية نالت استحسان ورضا الناس على مدى سنوات طويلة.

فقاعة

وأشاد الجسمي بالتطور الذي وصل إليه «العين السينمائي الدولي»، ما وضعه في مصافي المهرجانات الدولية، خصوصاً أن هذا التطور الواضح من عام لآخر، هو أكبر دليل على أن المهرجان كان منذ دورته الأولى خطوة مهمة جداً، وقد استمر باستراتيجية واضحة ومميزة، واستطاع خلال 5 سنوات من عمره، أن يقدم مبادرات فنية واتفاقيات دولية. كما ساهم في صنع كوادر محلية شابة ذات رؤية سينمائية مستقبلية واعدة، إلى جانب توفير باقة غنية ومتنوعة من الأفلام الخليجية والعربية والعالمية. وأثنى الجسمي على احتفاء «العين السينمائي الدولي» بالفيلم المحلي، الذي تصدر حفل الافتتاح بفيلم «حجر الرحى» للمخرج المتميز ناصر الظاهري، وتصدره مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» بعرض 5 أفلام دفعة واحدة، لتتنافس على الجائزة الكبرى للمهرجان، ما يعني أن الفيلم الإماراتي وصل إلى مستويات متقدمة في هذا المضمار.

دراما رمضان

وكشف الجسمي أنه يستعد للمنافسة في الدراما الرمضانية عبر مشاركته في بطولة مسلسلين، الأول إماراتي وهو «أهل الدار» ويتم تصويره حالياً، والثاني خليجي كويتي بعنوان «بطن وضهر». وتمنى أن ينال العملان إعجاب المشاهدين خلال شهر رمضان.