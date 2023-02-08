طرح طوابع تشارلز الثالث 4 أبريل

لندن (أ ف ب)

كشفت هيئة البريد الملكية البريطانية «رويال ميل» عن أول طوابع تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، وقالت الهيئة: إن الطوابع ستُطرح للبيع اعتباراً من 4 أبريل، وقد وافق الملك على التصميم «كما الحال مع جميع تصاميم الطوابع الجديدة». الصورة الجديدة نسخة معدلة من صورة رسمها النحات مارتن جينينغز لحساب هيئة سك العملة الملكية «رويال مينت»، تُظهر الصورة العاهل الجديد ينظر إلى اليسار، على خلفية تراوح ألوانها بين الأرجواني والأخضر والكحلي، تبعاً لأنواع الطوابع المختلفة، وستحل الطوابع الجديدة محل التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية، والتي صممها النحات أرنولد ماتشين في ستينيات القرن الماضي.