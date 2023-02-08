الروبوتات تنطلق في شوارع اليابان

«عفواً، أنا قادم» هكذا يتكلم الروبوت رباعي العجلات وهو يمشي وسط المارة في شوارع اليابان، خلال تجربة تتوقع الشركات أن تعالج نقص العمالة في البلاد، واعتباراً من أبريل المقبل سوف تسمح القوانين لروبوتات التوصيل ذاتية القيادة أن تتنقل في الشوارع.

ويقول هيساشي تانيجوتشي، رئيس شركة ZMP إن الروبوتات «لن تعمل بمفردها تماماً، وسيكون هناك مراقبة بشرية عن بُعد للتدخل إذا استدعى الأمر»، وتحرص الشركة على وجود لمسة إنسانية لدى الروبوتات، حيث يتميز الروبوت DeliRo بعينيه الكبيرتين المعبرتين، وبكائه مثل الأطفال إذا اعترض المشاة طريقه، وأدى هذا الأسلوب إلى إعجاب الأطفال اليابانيين به وتفاعلهم معه.

ويقول أستاذ هندسة الروبوتات يوتاكا أوشيمورا من معهد شيبورا للتكنولوجيا: إن اللوائح تحدد السرعة القصوى للروبوت بـ 6 كيلومترات في الساعة، وبالتالي فإن «فرص وقوع حوادث تصادم شديدة تعد صغيرة نسبياً»، ولكن إذا تحرك روبوت عن الرصيف واصطدم بسيارة بسبب تناقض بين بيانات الموقع والبيئة الفعلية، فسيكون ذلك مقلقاً للغاية.