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إنفلونزا الطيور تحصد أسود البحر

إنفلونزا الطيور تحصد أسود البحر
9 فبراير 2023 02:15

ليما (أ ف ب)

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أعلنت البيرو أن 585 حيواناً من نوع أسد البحر و55 ألف طائر بري نفقت بسبب فيروس إنفلونزا الطيور «H5N1» في الأسابيع الأخيرة، وقالت وكالة حماية المناطق الطبيعية (سيرنانب) إنه عقب اكتشاف 55 ألف طائر نافق في ثماني مناطق ساحلية محمية، وجد حراس أن أنفلونزا الطيور التي فتكت بها أودت أيضاً بـ585 أسد بحر في سبع مناطق بحرية محمية، وأوضحت الوكالة أن الطيور النافقة تشمل البجع وأنواعاً مختلفة من النوارس وطيور البطريق، كما أكدت اختبارات مخبرية وجود فيروس «H5N1» لدى حيوانات أسود البحر النافقة، ما دفع السلطات إلى إعلان «بروتوكول يقظة بيولوجية».

إنفلونزا الطيور
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