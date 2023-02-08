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دوداميل يقود أوركسترا نيويورك في 2026

غوستافو دوداميل
9 فبراير 2023 02:14

نيويورك (أ ف ب)

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يقود المايسترو الفنزويلي غوستافو دوداميل أوركسترا نيويورك الفيلهرمونية اعتباراً من عام 2026، في تطور لافت على صعيد حركة الانتقالات في قطاع الموسيقى، وكتب قائد الأوركسترا البالغ 42 عاماً عبر تويتر «أتشرف بتعييني مديراً فنياً وموسيقياً مستقبلياً لأوركسترا نيويورك الفيلهرمونية، وأن أسير على خطى غوستاف مالر وأرتورو توسكانيني وليونارد بيرنشتاين»، ويُعد غوستافو دوداميل من أفضل قادة الفرق الموسيقية في العالم وأحد أشهرهم، ويجمع حالياً بين الإدارة الموسيقية لأوركسترا لوس أنجلوس الفيلهرمونية (منذ عام 2009) وأوبرا باريس التي تسلّم منصبه فيها عام 2021 بموجب عقد مدته ست سنوات.

أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية
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