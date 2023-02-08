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المكسيك.. حظر قطع الأشجار على خط «قطار المايا»

المكسيك.. حظر قطع الأشجار على خط «قطار المايا»
9 فبراير 2023 02:14

كانكون (المكسيك) (أ ف ب)

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أعلن القضاء المكسيكي حظر قطع الأشجار في موقع إنشاء خط «قطار المايا» الذي يربط بين كانكون وتولوم، وهي من أهم المناطق السياحية في المكسيك وتستقطب ملايين الزوار سنوياً، فقد حكم قاضٍ في يوكاتان (شرق) في دعوى رفعها ناشطون بيئيون، بينهم منظمة «غرينبيس» البيئية، رفضاً لإقامة خط «قطار المايا» السياحي، وأكد الصندوق الوطني لتنمية السياحة، المسؤول عن الأعمال، أن الحكم لا يؤثر على العمليات الجارية، وقال الناطق باسم الصندوق فرناندو فاسكيس «في الوقت الحالي لم يعد هناك قطع للأشجار، العمل مستمر، ورشة البناء لم تتوقف»، وسيبقى القرار ساري المفعول حتى تبت المحكمة في موضوع استئناف نشطاء البيئة.

المكسيك
قطع الأشجار
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