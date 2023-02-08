رصد ظاهرة تعرّض الأرض لمزيد من الاحترار

تراجعت رقعة الجليد في المحيط المتجمد الجنوبي في يناير الفائت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في مثل هذا الشهر من السنة، ما يعرض كوكب الأرض لمزيد من الاحترار، وفق ما أفاد علماء اليوم الأربعاء. وكان الشهر الماضي أيضاً ثالث أكثر أشهر يناير دفئاً على الإطلاق في أوروبا، إذ وصلت درجات الحرارة في يوم رأس السنة الجديدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في بعض أجزاء القارة، بحسب مرصد «كوبرنيكوس» المناخي التابع للاتحاد الأوروبي. ولا يحمل ذوبان الجليد البحري أي تأثير واضح على مستويات سطح البحر، لأن الجليد موجود بالفعل في مياه المحيطات. لكنّ الأمر يطرح مشكلة لأنه يساعد في تسريع ظاهرة الاحترار المناخي. وعندما يُستبدل جليد البحر الأبيض، الذي يردّ ما يصل إلى 90 في المئة من طاقة الشمس التي يتلقاها إلى الفضاء، ببحر مظلم غير متجمد، فإن المياه في المقابل تمتص نسبة مماثلة من حرارة الشمس. على الصعيد العالمي، كان العام الماضي خامس أو سادس الأعوام حرارة على الإطلاق على الرغم من تأثير التبريد المرتبط بظاهرة «لا نينيا» المناخية. وسجلت أوروبا أشد صيف حرّاً لها على الإطلاق، ما تسبب في موجات جفاف قاتلة وحرائق غابات في القارة. وذكرت خدمة «كوبرنيكوس»، اليوم الأربعاء، أن معظم أنحاء أوروبا شهدت درجات حرارة أعلى من المتوسط الشهر الماضي، بما في ذلك البلقان وأوروبا الشرقية «حيث سجل يوم رأس السنة دفئاً قياسياً». وفي أماكن أخرى، سُجلت درجات حرارة أكثر دفئاً في شرق الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بحسب المرصد. وقالت سامانثا بورغيس نائبة رئيس المرصد، إن «درجات الحرارة القصوى هذه تظل مؤشراً ملموساً على تأثيرات تغير المناخ في الكثير من المناطق، ويمكن فهمها على أنها تحذير إضافي من الأحداث المتطرفة في المستقبل». وشددت على أن «من الضروري للمعنيين العالميين والإقليميين اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة العالمية». وأضاف المرصد أن سيبيريا وأفغانستان وباكستان وأستراليا شهدت درجات حرارة أقل من المتوسط. وكان مدى الجليد البحري في أنتركتيكا أقل من المتوسط بنسبة 31 في المئة، أي أقل بكثير من الرقم القياسي السابق لشهر يناير. وأفادت خدمة كوبرنيكوس بأن تركيزاً دون المعدل للجليد البحري سُجل أيضاً في القطب الشمالي، إذ كان أقل بنسبة 4 في المئة من المتوسط، وهو ثالث أدنى مستوى لشهر يناير. أخبار ذات صلة اكتشاف مثير لطبقة خفية في كوكب الأرض اكتشاف فضائي بحجم "الكولوسيوم الروماني"

المصدر: آ ف ب