مهرجان دار الزين يحتفي بالربيع.. في العين

يعود «مهرجان دار الزين» إلى العين بحلة جديدة مستوحاة من الطبيعة وأجواء الربيع، مع برنامج حافل من الفعاليات الترفيهية العائلية ومناطق الألعاب وتجارب التسوق وفنون الطهي العالمية والحفلات والعروض الحية، المقرر إقامتها على مدار 10 أيام خلال الفترة من 10 إلى 19 فبراير الجاري في حديقة الجاهلي.ويوفر المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في ظلال «قلعة الجاهلي» التاريخية، تجربة تنبض بالبهجة والمرح في أحضان الطبيعة الخلابة، والتي تفتح آفاقاً واسعة أمام العائلات والأصدقاء للاستمتاع بساحات الألعاب وحفلات كوكبة من ألمع نجوم الأغنية الإماراتية والعربية، إلى جانب تذوق أشهى المأكولات واكتشاف حديقة الواحة الفنية العملاقة وجولات المهرجانات الكلاسيكية والانطلاق في رحلة تسوّق رائعة. يحتضن المهرجان للمرة الأولى في الإمارات العمل الفني «بيراميد سفير»، الذي يضم أشكالاً هندسية متكررة تكون فيما بينها أهرامات. ويستطيع الزوار الدخول إلى المجسم من خلال نفق، حيث يمكنهم مشاهدة العالم الخارجي عبر نوافذه. وفي ظل عدم وجود مدخل أو مخرج واضحين، فإن هذا العمل الفني يهدف إلى تحفيز الجمهور على التأمل في عناصر البيئة المبنية حولهم. يستمتع الزوار بأجمل الذكريات في «بيت المرح»، مع فرص عديدة لالتقاط صور رائعة لمشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي، كما يمكنهم استكشاف عجائب الطبيعة في 5 غرف تضم كهوفاً، وشخصيات خيالية على شكل نباتات، وكائنات حية، وعالم البحار. وتتميز كل غرفة بألوان وأجواء مبهرة تعكس إحدى عناصر كوكب الأرض، وتشجع الجميع على مواصلة رحلتهم في أحضان الطبيعة. يصطحب المهرجان زواره في جولة مذهلة حول أشهى النكهات والمذاقات، من المأكولات الإماراتية الأصيلة إلى ألذ الأطباق والمشروبات من مختلف أنحاء العالم، حيث يرحب بالمقهى اللندني الشهير «سانت إيمس» بتصميمه الإبداعي المبتكر وأزهاره ذات الألوان الأرجوانية التي تُشكل خلفية مثالية لالتقاط صور جميلة ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي أثناء تذوق القهوة وأطباق الحلوى المميزة والحليب المخفوق. ويحتضن الحدث أيضاً العديد من مفاهيم الطهي المفضلة، مثل «ناب بيتزيريا» و«ليتس بوبكورن»، بالإضافة إلى علامة الشاي «بوبا» من «تايجر شوجر». يجمع سوق المهرجان باقة من العلامات الإماراتية والخليجية الرائدة التي توفر مختلف أنواع الملابس والإكسسوارات والديكور المنزلي والعطور ومستحضرات العناية بالجمال. ويعرض السوق أيضاً مجموعات خاصة من الأزياء مستوحاة من الثقافة والتراث الإماراتي، ويشهد كذلك سلسلة من الندوات الثقافية وورش عمل الحرف اليدوية التقليدية. تجمع لعبة «الهروب من الغابة» العائلة والأصدقاء معاً في مغامرة مثيرة تختبر مدى معرفتهم بأهمية المحافظة على البيئة، ومهاراتهم في تخطي التحديات، ومعلوماتهم العامة أثناء البحث عن الأدلة التي تقودهم إلى طريق الهروب من الغابة قبل انتهاء الوقت المحدد. وتمنح لعبة الواقع الافتراضي التعاونية الشهيرة «فيرسوس» المشاركين فرصة اختبار مهاراتهم في الرماية خلال إبحارهم في العوالم المصرية القديمة. ترحب «حديقة ألعاب الأطفال»، المبنية من الخشب على شكل غابة، بالأبطال الصغار، وتشجعهم على حب الطبيعة وتقدير جمالياتها من خلال تجارب تجمع بين المغامرة والترفيه إلى جانب ألعاب المنزلقات والأراجيح. وتدعو «واحة حديقة الألعاب» الزوار لتجربة مفهوم مبتكر للترفيه في الهواء الطلق، مع ألعاب تزلج ودوامات وأراجيح على شكل منحوتات حيوانات تفاعلية ملونة. ويستعيد الكبار روح الطفولة أثناء الاستمتاع بألعاب المهرجانات والمهارات ومنصات الألعاب الرقمية. ينتظر الزوار سلسلة من الحفلات الحية لكوكبة من ألمع نجوم الأغنية الإماراتية والعربية طيلة أيام المهرجان. وتشاهد العائلات والأطفال كذلك عروضاً لأفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية المستوحاة من الطبيعة من ديزني، مثل: «جومانجي: مرحباً بكم في الأدغال» و«كتاب الأدغال» و«الأسد الملك».