مشاهد تكسر القلوب من تحت أنقاض الزلزال المدمر

انتشلت خدمات الطوارئ امرأة، بعد أن حوصرت تحت أنقاض مبنى، انهار قبل 52 ساعة، بسبب الزلزال المدمر بجنوب شرق تركيا.
وأظهرت صور بثتها قناة "إن.تي.في" التلفزيونية اليوم الأربعاء رجال الانقاذ بمحافظة "كهرمان مرعش"، بالقرب من الحدود مع سوريا، وهم يحملون المرأة على نقالة إلى سيارة إسعاف.
وتردد انه تم إنقاذ المرأة58/ عاما/، من فندق منهار. وكانت المحافظة قد تضررت بشدة بسبب الزلازل، بلغت شدة أقوى واحد منها 7ر7 درجة ووقع في الساعة 0117 بتوقيت جرينتش أمس الأول الاثنين.
وبدأ الوقت يضيق أمام عناصر الإنقاذ في محاولتهم العثور على ناجين في تركيا وسوريا الأربعاء بعد يومين على الزلزال المروع الذي يواصل عدد ضحاياه الارتفاع وتجاوز 9500 قتيل.
وفي أجواء البرد القارس، يواصل عناصر الإغاثة سباقهم مع الزمن لمحاولة إنقاذ الناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب فجر الاثنين جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة.
ويؤدي سوء الأحوال الجوية إلى تعقيد عمليات الإنقاذ. وحذر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الثلاثاء من أن الساعات الـ48 المقبلة ستكون "حاسمة" للعثور على ناجين.
على جانبي الحدود التركية السورية، يجري العمل على محاولة إنقاذ الأرواح. في جنديرس على الجانب السوري، انتشلت رضيعة حديثة الولادة من تحت الأنقاض. وكانت هذه الفتاة الصغيرة لا تزال متصلة بالحبل السري بوالدتها التي لقيت حتفها مثل جميع أفراد الأسرة الآخرين.
وقال خليل سوادي احد افراد الاسرة لوكالة فرانس برس الثلاثاء "سمعنا صوتا بينما كنا نحفر (...) نظفنا ووجدنا هذه الطفلة الصغيرة" التي نقلت إلى المستشفى وحالتها مستقرة، بحسبما صرح طبيب لوكالة فرانس برس.
لكن الأوان فات بالنسبة لإيرماك (15 عاما) فيما كان والده مسعود هانجر يضم بصمت ابنته الميتة التي انتشلت من تحت أنقاض مبنى في كهرمان مرعش. ولم تصل أي مساعدة الثلاثاء إلى هذه المدينة المدمرة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة وتغطيها الثلوج.
في مدينة صوران بشمال سوريا سقط محمود بريمو على ركبتيه أمام أنقاض منزله. وعلى مسافة غير بعيدة، تشهد القبة الرمادية على وجود مسجد هناك. وقال "سنوات من الحرب لم تدمرنا بهذه الطريقة". وأضاف "خسرنا كل شيء في لحظة. دمرنا بالكامل".
وخوفا من العودة إلى ديارهم لجأ ناجون إلى مطار غازي عنتاب التركي.
وقال زاهد سوتكو الذي فر من شقته مع طفليه الصغيرين متسائلا إن "حياتنا الآن تتسم بعدم اليقين. كيف سأعتني بهؤلاء الأطفال؟".
من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن 23 مليون شخص "قد يكونون تضرروا بالزلزال بما في ذلك حوالى خمسة ملايين شخص في وضع ضعف".
وقال الرئيس التركي الذي أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المحافظات العشر المتضررة من الزلزال، إن 45 دولة عرضت مساعدتها.
وقدمت حكومات ومنظمات دولية من شتى أنحاء العالم الدعم بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة وسط تركيا وشمال غرب سوريا.