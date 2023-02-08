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لفيتامين"د".. فائدة مذهلة تقلل خطر الإصابة بالسكري
لأخذ احتياجاتك الكافية من فيتامين "د"، يُنصح بالتعرض المباشر للشمس في الأوقات الصحيحة
8 فبراير 2023 08:33
يؤكد الخبراء أن فيتامين "د" يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، حيث يحسن حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.
وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية فإن تناول كميات أكبر من حبوب فيتامين د، ارتبط بفرصة أقل بنسبة 15 بالمئة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.
وينتج الجسم الفيتامين عندما تصطدم الأشعة فوق البنفسجية بالجلد ولكن يمكن أيضا تناوله كمكمل غذائي.
وكشفت دراسة سابقة أجريت على أكثر من 300 ألف بالغ في المملكة المتحدة علاقة سببية بين نقص فيتامين د أو ما يعرف بفيتامين الشمس والوفيات.
وأشارت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة "أنايوالز أوف إنترنال ميديسين" إلى الحاجة للحفاظ على مستويات صحية من فيتامين (د) لدى السكان، حيث ربطت النتائج حالة انخفاض فيتامين الشمس بزيادة معدل الوفيات.
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المصدر: وكالات
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