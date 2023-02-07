«جوجل» تدشن روبوتها التحادثي «بارد»

نيويورك (أ ف ب)

أعلنت «جوجل» إطلاق روبوت المحادثة «بارد» ضمن مرحلة تجريبية، بعد أشهر من إطلاق برنامج «تشات جي بي تي» الذي ابتكرته شركة «أوبن ايه آي» الأميركية الناشئة.

وأوضح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«ألفابت»، الشركة الأم لـ «جوجل»، أنّ الروبوت يهدف إلى الجمع بين اتساع نطاق المعرفة في العالم من جهة وقوة برامجنا اللغوية وذكائها وقدرتها على الابتكار من جهة أخرى. وأشار إلى أنّ البرنامج «يستند إلى المعلومات الموجودة عبر الإنترنت لتوفير إجابات حديثة ونوعية». وسيكون «بارد» تالياً أشبه بمحرك بحث تقليدي كمحرك «جوجل».