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«جوجل» تدشن روبوتها التحادثي «بارد»

«جوجل» تدشن روبوتها التحادثي «بارد»
8 فبراير 2023 01:38

نيويورك (أ ف ب) 

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«بايدو» تطلق أداة للمحادثة الروبوتية

أعلنت «جوجل» إطلاق روبوت المحادثة «بارد» ضمن مرحلة تجريبية، بعد أشهر من إطلاق برنامج «تشات جي بي تي» الذي ابتكرته شركة «أوبن ايه آي» الأميركية الناشئة.
وأوضح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«ألفابت»، الشركة الأم لـ «جوجل»، أنّ الروبوت يهدف إلى الجمع بين اتساع نطاق المعرفة في العالم من جهة وقوة برامجنا اللغوية وذكائها وقدرتها على الابتكار من جهة أخرى. وأشار إلى أنّ البرنامج «يستند إلى المعلومات الموجودة عبر الإنترنت لتوفير إجابات حديثة ونوعية». وسيكون «بارد» تالياً أشبه بمحرك بحث تقليدي كمحرك «جوجل».

جوجل
تشات جي بي تي
الروبوتات
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