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«بايدو» تطلق أداة للمحادثة الروبوتية

«بايدو» تطلق أداة للمحادثة الروبوتية
8 فبراير 2023 01:38

بكين (أ ف ب) 

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أعلنت شركة «بايدو» الصينية التكنولوجية العملاقة، إطلاق أداتها الخاصة بالمحادثة «ارني بوت» القائمة على الذكاء الاصطناعي، ضمن مرحلة تجريبية، وذلك بعد أشهر من إطلاق برنامج «تشات جي بي تي» الأميركي.
وفي نوفمبر، أطلقت شركة «أوبن ايه آي» الأميركية «تشات جي بي تي»، وهو نظام محادثة يجيب عن الأسئلة التي تُطرح عليه بصورة دقيقة نوعاً ما. وتتميز «ارني بوت» أيضاً بالقدرة على كتابة روايات أو قصائد في ثوانٍ.
وأشارت «بايدو» إلى أنّها ستُنهي الاختبارات الداخلية لبرنامجها في مارس المقبل، وبعدها تتاح الأداة على نطاق واسع.

بايدو
الصين
الذكاء الاصطناعي
تشات جي بي تي
التكنولوجيا
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