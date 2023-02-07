«بايدو» تطلق أداة للمحادثة الروبوتية

بكين (أ ف ب)

أعلنت شركة «بايدو» الصينية التكنولوجية العملاقة، إطلاق أداتها الخاصة بالمحادثة «ارني بوت» القائمة على الذكاء الاصطناعي، ضمن مرحلة تجريبية، وذلك بعد أشهر من إطلاق برنامج «تشات جي بي تي» الأميركي.

وفي نوفمبر، أطلقت شركة «أوبن ايه آي» الأميركية «تشات جي بي تي»، وهو نظام محادثة يجيب عن الأسئلة التي تُطرح عليه بصورة دقيقة نوعاً ما. وتتميز «ارني بوت» أيضاً بالقدرة على كتابة روايات أو قصائد في ثوانٍ.

وأشارت «بايدو» إلى أنّها ستُنهي الاختبارات الداخلية لبرنامجها في مارس المقبل، وبعدها تتاح الأداة على نطاق واسع.